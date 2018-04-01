Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

Сделан еще один шаг по спасению Куяльника. Народный депутат Украины Сергей Кивалов получил подтверждение от главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова о положительной динамике работы по приданию рекреационному комплексу «Куяльник» статуса курорта государственного значения.

В официальном ответе на обращение народного депутата сообщается, что согласно Закона Украины «О курортах» предыдущее рассмотрение ходатайства об объявлении естественных территорий курортными осуществляется специалистами Министерства экономического развития и торговли Украины.

В соответствии с требованиями статей 7-11 Закона Украины «О курортах» в настоящее время проводится совместная работа Департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины и управления туризма, рекреации и курортов Одесской областной государственной администрации по согласованию и подготовке необходимых материалов для дальнейшего принятия решения об объявлении естественной территории Куяльницкого лимана курортом государственного значения. — пишет глава облгосадминистрации Максим Степанов.

Напомним, что на протяжении многих лет деятельность народного депутата Сергея Кивалова направлена на сохранение уникального природно-лечебного комплекса Куяльник. Парламентарий твердо убежден, что полумеры в оздоровлении Куяльника кардинально не изменят ситуацию. Единственным выходом из положения, считает нардеп, является придание Куяльницкому лиману и окружающей его территории курорта государственного значения.

Именно об этом шла речь в депутатском запросе Сергея Кивалова, направленном в январе 2016 года премьер-министру Украины.

Предоставление данной территории статуса курорта государственного значения позволит сохранить и обеспечить охрану этого уникального курортного комплекса, будет способствовать развитию его инфраструктуры, повысит инвестиционную привлекательность, в том числе для иностранных инвестиций, а главное - позволит и в дальнейшем использовать этот уникальный лечебный комплекс для оздоровления одесситов. — в частности говорится в документе.





Инициатива народного депутата получила положительную оценку премьер-министра Украины, по результатам запроса было дано поручение совместно Министерству экономического развития и торговли Украины и специалистам Одесской областной государственной администрации доработать данный вопрос.

Уже в марте 2016 года письмом от Одесской госадминистрации народного депутата Сергея Кивалова уведомили, что работа в направлении поднятого, актуального для области и всей страны вопроса ведется.

Изучив этот вопрос совместно со специалистами государственного учреждения «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Украины. Мы поддерживаем эту инициативу. — сообщалось в официальном письме.

В апреле 2017 года на заседании ВРУ был оглашен и направлен на рассмотрение премьер-министру Украины очередной депутатский запрос Сергея Кивалова относительно природного комплекса Куяльник.





На депутатский запрос поступила реакция Министерства экономического развития и торговли Украины, а осенью 2017 года обращение народного депутата о судьбе курорта Куяльник поступило в Одесскую областную госадминистрацию.

В ответ глава Одесской облгосадминистрации написал, что в ведомстве рассматриваются возможности поддержки проекта Сергея Кивалова. В частности, в письме говорится, что специалистами проведена актуализация разработанной в 2014 году «Дорожной карты», включающая в себя пакет документов, показывающих поэтапные шаги, которые необходимо сделать различным специалистам для достижения цели.





После завершения работы, уточняется в документе, профильные ведомства смогут подготовить предложения о внесении изменений в Программу о перечислении объектов и объемах финансирования для них в 2018 году для подготовки и подачи запроса об объявление природной территории «Куяльник» курортом государственного значения.

Сессией Одесского областного совета, состоявшаяся 14 марта 2018 года, приняла решение о финансировании необходимых мероприятий для спасении двух самых проблемных лиманов Одесской области – Тилигульского и Куяльницкого. Согласно программе охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности в Одесской области на 2014-2019 годы планируется потратить на изучение состояния Куяльника 7 млн. 880 тыс. грн.

Средства будут распределены на гидрологические, гидрохимические, гидробиологические и медикобиологические исследования и ряд других сопутствующих работ.

Так постепенно, шаг за шагом проводится работа по спасению природного комплекса Куяльник, которые ни один год лечил одесситов и гостей нашего города.

Курорт Куяльник — один из старейших грязевых курортов нашей страны, расположенный в 13 км от центра Одессы у подножья Жеваховой горы на правом берегу Куяльницкого лимана. Инициатива создания курорта принадлежит доктору Эрасту Степановичу Андреевскому. Узнав о целительной силе ила и вод Куяльницкого лимана, он сумел убедить городское правление в необходимости создания здесь лечебного заведения. Благодаря инициативе Э. С. Андреевского, с 1841 года на склонах Жеваховой горы вдоль берега лимана по распоряжению М. С. Воронцова безвозмездно выделяются участки земли для строительства дачных домиков. В короткий срок вырастает посёлок, в котором в летнее время могло остановиться до тысячи приезжих больных.

И сегодня Куяльницкий лиман остается уникальным водным объектом общегосударственного и мирового значения, природный комплекс отнесен государством к категории лечебных. Он имеет значительные бальнеологические, лечебные, рекреационные, туристические природные ресурсы. Однако в течение последнего десятилетия экологическое состояние Куяльницкого лимана остается кризисным. Специалисты признают, что уникальный лечебный источник может погибнуть без принятия комплекса мер по его спасению.