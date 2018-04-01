 
Информация к новости
  • Просмотров: 82
  • Дата: Вчера, 22:30
Вчера, 22:30

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

Категория: Статьи


Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

Сделан еще один шаг по спасению Куяльника. Народный депутат Украины Сергей Кивалов получил подтверждение от главы Одесской облгосадминистрации Максима Степанова о положительной динамике работы по приданию рекреационному комплексу «Куяльник» статуса курорта государственного значения.

 

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

 

В официальном ответе на обращение народного депутата сообщается, что согласно Закона Украины «О курортах» предыдущее рассмотрение ходатайства об объявлении естественных территорий курортными осуществляется специалистами Министерства экономического развития и торговли Украины.

 

В соответствии с требованиями статей 7-11 Закона Украины «О курортах» в настоящее время проводится совместная работа Департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины и управления туризма, рекреации и курортов Одесской областной государственной администрации по согласованию и подготовке необходимых материалов для дальнейшего принятия решения об объявлении естественной территории Куяльницкого лимана курортом государственного значения.
 — пишет глава облгосадминистрации Максим Степанов.

 

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

 

Напомним, что на протяжении многих лет деятельность народного депутата Сергея Кивалова направлена на сохранение уникального природно-лечебного комплекса Куяльник. Парламентарий твердо убежден, что полумеры в оздоровлении Куяльника кардинально не изменят ситуацию. Единственным выходом из положения, считает нардеп, является придание Куяльницкому лиману и окружающей его территории курорта государственного значения.

Именно об этом шла речь в депутатском запросе Сергея Кивалова, направленном в январе 2016 года премьер-министру Украины.

Предоставление данной территории статуса курорта государственного значения позволит сохранить и обеспечить охрану этого уникального курортного комплекса, будет способствовать развитию его инфраструктуры, повысит инвестиционную привлекательность, в том числе для иностранных инвестиций, а главное - позволит и в дальнейшем использовать этот уникальный лечебный комплекс для оздоровления одесситов.
 в частности говорится в документе.

 

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения


Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

 

Инициатива народного депутата получила положительную оценку премьер-министра Украины, по результатам запроса было дано поручение совместно Министерству экономического развития и торговли Украины и специалистам Одесской областной государственной администрации доработать данный вопрос.

 

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

 

Уже в марте 2016 года письмом от Одесской госадминистрации народного депутата Сергея Кивалова уведомили, что работа в направлении поднятого, актуального для области и всей страны вопроса ведется.

Изучив этот вопрос совместно со специалистами государственного учреждения «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Украины. Мы поддерживаем эту инициативу.
 — сообщалось в официальном письме.

В апреле 2017 года на заседании ВРУ был оглашен и направлен на рассмотрение премьер-министру Украины очередной депутатский запрос Сергея Кивалова относительно природного комплекса Куяльник.

 

 

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения
Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

 

На депутатский запрос поступила реакция Министерства экономического развития и торговли Украины, а осенью 2017 года обращение народного депутата о судьбе курорта Куяльник поступило в Одесскую областную госадминистрацию.

 

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

 

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

 

В ответ глава Одесской облгосадминистрации написал, что в ведомстве рассматриваются возможности поддержки проекта Сергея Кивалова. В частности, в письме говорится, что специалистами проведена актуализация разработанной в 2014 году «Дорожной карты», включающая в себя пакет документов, показывающих поэтапные шаги, которые необходимо сделать различным специалистам для достижения цели.

 

Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения


Куяльницкий лиман официально может стать курортом государственного значения

 

После завершения работы, уточняется в документе, профильные ведомства смогут подготовить предложения о внесении изменений в Программу о перечислении объектов и объемах финансирования для них в 2018 году для подготовки и подачи запроса об объявление природной территории «Куяльник» курортом государственного значения.

Сессией Одесского областного совета, состоявшаяся 14 марта 2018 года, приняла решение о финансировании необходимых мероприятий для спасении двух самых проблемных лиманов Одесской области – Тилигульского и Куяльницкого. Согласно программе охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности в Одесской области на 2014-2019 годы планируется потратить на изучение состояния Куяльника 7 млн. 880 тыс. грн.

Средства будут распределены на гидрологические, гидрохимические, гидробиологические и медикобиологические исследования и ряд других сопутствующих работ.

Так постепенно, шаг за шагом проводится работа по спасению природного комплекса Куяльник, которые ни один год лечил одесситов и гостей нашего города.

Курорт Куяльник — один из старейших грязевых курортов нашей страны, расположенный в 13 км от центра Одессы у подножья Жеваховой горы на правом берегу Куяльницкого лимана. Инициатива создания курорта принадлежит доктору Эрасту Степановичу Андреевскому. Узнав о целительной силе ила и вод Куяльницкого лимана, он сумел убедить городское правление в необходимости создания здесь лечебного заведения. Благодаря инициативе Э. С. Андреевского, с 1841 года на склонах Жеваховой горы вдоль берега лимана по распоряжению М. С. Воронцова безвозмездно выделяются участки земли для строительства дачных домиков. В короткий срок вырастает посёлок, в котором в летнее время могло остановиться до тысячи приезжих больных.

И сегодня Куяльницкий лиман остается уникальным водным объектом общегосударственного и мирового значения, природный комплекс отнесен государством к категории лечебных. Он имеет значительные бальнеологические, лечебные, рекреационные, туристические природные ресурсы. Однако в течение последнего десятилетия экологическое состояние Куяльницкого лимана остается кризисным. Специалисты признают, что уникальный лечебный источник может погибнуть без принятия комплекса мер по его спасению.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 