Гутерриш призвал вернуть на рынки продовольствие из Украины и России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости принять срочные скоординированные меры по урегулированию глобального продовольственного кризиса. Необходимо вернуть на глобальные рынки продукты питания, произведенные в Украине и России, заявил он в распространенном видеообращении, передает DW.

Продовольствие российского и украинского производства может помочь избежать голода в ряде регионов мира, подчеркнул он. При этом, по словам Гутерриша, следует принять "смелые и скоординированные политические меры". Мир еще может "избежать катастрофы", если начнет действовать сейчас и сообща, уверен он.

"Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", - заявил генеральный секретарь ООН.

Гутерриш указал на последний доклад о глобальной ситуации с продовольственной безопасностью. В этом документе отмечается, что за последние два года на фоне изменения климата, конфликтов и пандемии удвоилось число жителей планеты, страдающих от острой нехватки продуктов питания. "В этом году мы сталкиваемся с реальным риском голода большого числа людей. А в следующем году может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас", - подчеркнул глава всемирной организации.





Рост угрозы голода из-за войны в Украине

Международные гуманитарные организации и лидеры стран неоднократно предупреждали, что война в Украине и блокада судов с зерном в украинских портах может обострить проблему голода в бедных странах, в первую очередь на севере Африки. На Россию и Украину, согласно данным, приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы.

По данным немецкой благотворительной организации Welthungerhilfe, число людей, столкнувшихся с угрозой голода, достигло 811 миллионов. Ситуация особенно драматична в Йемене, Афганистане и Южном Судане, а также на Мадагаскаре и в странах Восточной Африки, где последствия климатического кризиса вызывают сильные засухи. В 2021 году из-за многочисленных кризисов цены на продовольствие выросли на 28%, а война в Украине, начавшаяся в феврале 2022 года, привела к дальнейшему увеличению цен, заявила организация в середине июля. "От Афганистана до Зимбабве люди борются с повышением цен на хлеб, зерновые или фрукты, достигающим 60%", - констатировала глава Welthungerhilfe Марлен Тиме (Marlehn Thieme).