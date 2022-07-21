NASA из космоса изучит пыль на Земле, чтобы управлять климатом

Песчаная пыль, которая появляется в пустынях по всему миру, поднимается в атмосферу и с помощью ветра переносится в другие регионы Земли и даже попадает в океаны. Но как этот круговорот пыли влияет на изменение климата до сих пор не известно. Поэтому NASA отправило на МКС на борту очередного грузового корабля компании SpaceX специальный прибор EMIT, который и должен будет изучить круговорот рыли на планете и измерить уровень его влияния на климат, сообщает Фокус со ссылкой на Inverse.
Песчаная пыль, которую ветры уносят из пустынных регионов планеты на самом деле очень полезна для живых экосистем. Например, пылью питаются микроорганизмы, в океанах пыль способствует цветению водорослей и даже помогает расти и развиваться тропическим лесам. Но в то же время пыль ускоряет таяние льдов.
Иногда частицы пыли, поднимаемые сильным ветром в пустыне, могут создать мощные пылевые бури, которые называются хабубами. Они создают плохую видимость, а также вредны для здоровья человека.
— говорит Грегори Окин из NASA.
По словам ученых, новый прибор на МКС под названием EMIT поможет узнать какая именно пыль находится в атмосфере и из каких регионов планеты ее больше всего туда попадает.
— говорит Окин.
Ученые с помощью прибора EMIT смогут значительно расширить свои знания о пыли на Земле, а также смогут узнать точный состав частиц пыли, которые преобладают в атмосфере.