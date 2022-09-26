Граждан Молдовы с российским паспортом, которые вступят в ряды армии РФ, чтобы воевать против Украины, могут лишить молдавского гражданства. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, информирует УНН со ссылкой на Newsmaker.
По словам Санду, после объявления в России частичной мобилизации есть риск того, что будут призывать и жителей непризнанного Приднестровья. Как отметила президент, Молдова не должна допустить, чтобы ее граждане воевали на стороне агрессора.
Более того, власти Молдовы планируют усилить наказание для граждан Молдовы, которые не имеют гражданства РФ и собираются воевать на стороне агрессора.
Санду добавила, что МИД страны должен начать переговоры с российской стороной, чтобы исключить мобилизацию граждан Молдовы, проживающих в России.
Напомним
21 сентября президент рф владимир путин заявил о частичной мобилизации в рф.
По словам министра обороны сергея шойгу, в россии частично мобилизуют 300 тысяч человек. Речь идет якобы о тех, кто служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.