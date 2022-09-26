Граждан Молдовы с российским паспортом, которые вступят в ряды армии РФ, чтобы воевать против Украины, могут лишить молдавского гражданства. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, информирует УНН со ссылкой на Newsmaker.

По словам Санду, после объявления в России частичной мобилизации есть риск того, что будут призывать и жителей непризнанного Приднестровья. Как отметила президент, Молдова не должна допустить, чтобы ее граждане воевали на стороне агрессора.

"Мы рассматриваем вариант отзыва гражданства Молдовы у жителей страны с российским паспортом, которые будут воевать на стороне агрессора", – сказала Санду.

Более того, власти Молдовы планируют усилить наказание для граждан Молдовы, которые не имеют гражданства РФ и собираются воевать на стороне агрессора.

Санду добавила, что МИД страны должен начать переговоры с российской стороной, чтобы исключить мобилизацию граждан Молдовы, проживающих в России.

Напомним

21 сентября президент рф владимир путин заявил о частичной мобилизации в рф.

По словам министра обороны сергея шойгу, в россии частично мобилизуют 300 тысяч человек. Речь идет якобы о тех, кто служил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.