Группа членов Палаты представителей Конгресса США от трампистского крыла Республиканской партии внесли законопроект о введении аудита помощи Украине в ее противостоянии с Россией, сообщает Украинская правда.

Авторами законопроекта являются такие трамписты, как Марджори Тейлор Грин (обещавшая не дать Украине "ни пенни" во время предвыборной кампании на промежуточных выборах в Конгресс) и Пол Госар, известный сравнением украинцев с "пушечным мясом" и предложением провести переговоры Зеленского и Путина у себя дома.

"Дни неограниченной финансовой помощи Украине подходят к концу" , - заявил на пресс-конференции соавтор законопроекта, член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Мэтт Гейц.

Документ предусматривает, что Конгресс должен получить в течение двух недель после его принятия все документы по военной, гражданской и финансовой помощи, предоставленной Украине во времена президентства Джо Байдена.

Также республиканцы выдвинули идею ввести должность генерального инспектора по вопросам Украины по аналогии с той, которая существовала для Афганистана, когда США финансировали их вооруженные силы и экономику. Но непонятно, присутствует ли она в законопроекте, текст которого пока не обнародован.

Перед объявлением о законопроекте Марджори Тейлор Грин опубликовала в Twitter видео с украинскими ранеными военными в Конгрессе, которых, как она написала, "используют как пешек, чтобы давить на Конгресс, чтобы он отдал тяжело заработанные американцами доллары с налогов Зеленскому".

Хотя Республиканская партия, похоже, будет иметь большинство в Палате представителей Конгресса США, для принятия законопроекта нужно также будет решение верхней палаты - Сената, где большинство займет Демократическая партия. Кроме того, вряд ли большинство республиканцев будет достаточным для преодоления потенциального вето президента США (если законопроект все же будет принят).

Трампистское крыло Республиканской партии США не раз спекулировало на теме того, что Вашингтон выделяет слишком много средств Украине без надлежащей отчетности. Такие же идеи высказывали и более умеренные республиканцы, используя это как повод не поддерживать законопроекты о финансовой помощи Украине.

Накануне 14 влиятельных консервативных групп США обратились к лидерам обеих партий в Палате представителей с призывом не одобрять решений о помощи Украине, пока к присяге в январе не будет приведен новый состав Конгресса.