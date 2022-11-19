Маркетологи любят аббревиатуры, и мобильные маркетологи не исключение. Вы, наверное, всегда думали, что это такое ARPU, CTI, PCR, CPI? Не беспокойтесь, разбираться в этом будем вместе со специалистами AppsFlyer, платформы маркетинговых измерений и клиентского опыта. Спойлер — придется немного вспомнить математику

🙂 Маркетинг мобильных приложений, в конце концов, руководствуется данными, и самый эффективный способ оценить эффективность — это определить, какие показатели являются ключевыми критериями успеха. Ни один показатель не может полностью отразить влияние ваших расходов на рекламу, поэтому мы перечислим все важные метрики, чтобы вы могли лучше понять, как можно эффективно измерять вовлеченность, содержание, конверсию, эффективность и т.д. Мы рекомендуем избегать чрезмерного усложнения и измерения KPI, не релевантных вашему бизнесу. Попробуйте несколько вариантов, чтобы найти тот, который лучше всего подходит для вашего приложения и потребностей, а затем оптимизируйте эти метрики в процессе.

1. Уровень мошенничества при установке приложения Процент обнаруженных и заблокированных мошеннических установок по отношению ко всему объему установок приложения. Это рассчитывается по формуле: количество мошеннических установок / общее количество NOI (неорганических установок)

2. Средний пользовательский доход (ARPU) Эта метрика содержит покупки в программе, показы объявлений, клики на объявления, подписки и платные загрузки. ARPU рассчитывается по формуле: доход за период времени/общее количество пользователей

3. Средний доход платного пользователя (ARPPU) Приблизительный доход, полученный от одного пользователя в течение определенного периода времени благодаря подпискам, покупкам внутри приложения или загрузке. ARPPU вычисляется по формуле: общий доход / количество платящих пользователей

4. Средняя сессия на пользователя Среднее время, которое пользователи тратят на ваше приложение за один сеанс использования. Это помогает определить соотношение высоко вовлеченных пользователей к менее вовлеченным. Метрика рассчитывается по формуле: общее количество сеансов / общее количество пользователей

5. Рентабельность расходов на рекламу (ROAS) Метрика измеряет доходность рекламной кампании и рассчитывается по формуле: доход от пользователя/общие затраты на маркетинг

6. Click to Install (CTI) Метрика, которая показывает процент пользователей, которые нажали объявление и установили ваше приложение. CTI рассчитывается по: количество скачиваний/количество кликов

7. Стоимость за установку (CPI) Измеряет стоимость, которую рекламодатель платит паблишеру за установку приложения. CPI рассчитывается по формуле: расходы на рекламу/общее количество скачиваний в рекламных кампаниях

8. Стоимость за действие (CPA) Стоимость побуждения пользователя выполнить определенное действие, включая регистрацию учетной записи, совершение покупки в программе или настройку уведомлений. CPA рассчитывается по формуле: стоимость / общее количество измеряемых действий

9. Актуальная стоимость за тысячу показов (eCPM) Доход, полученный за 1000 показов, используется паблишерами для оптимизации размещения рекламы, мониторинга кампаний монетизации и измерения общей эффективности монетизации рекламы. eCPM рассчитывается по формуле: (общий доход от рекламы/общее количество показов) * 1000

10. Пожизненная цена (LTV) Сумма дохода, полученного от одного пользователя за установку приложения в период до определенной даты. LTV рассчитывается на основе: общего дохода, полученного с момента определенной даты установки/общее количество пользователей, установивших приложение в эту дату 1

1. Платный коэффициент конверсии (PCR) Объем конверсий от платной рекламы, включая PPC, медийную рекламу, рекламу в социальных сетях и спонсируемые обзоры. PCR рассчитывается на основе общего количества конверсий/общего количества взаимодействий с объявлениями, связанными с конверсией

12. Стоимость за нажатие (PPC) Метрика показывает, сколько стоит одно нажатие на объявление. PPC рассчитывается по формуле: общие затраты на рекламу/количество нажатий

13. Коэффициент удержания (RR) Количество пользователей, вернувшихся за определенный период времени. Это вычисляется по: общему числу активных пользователей в течение диапазона дат после установки / общее число пользователей, которые запустили ваше приложение впервые в течение того же диапазона дат

14. Частота повторяющихся покупок (RPR) Количество пользователей, которые сделали несколько покупок в течение более одного сеанса, что указывает на высший LTV. RPR рассчитывается по формуле: общее количество покупок от существующих пользователей/общее количество покупок

15. Рентабельность опыта (ROX) Измерение финансового влияния кампании на клиентский опыт. ROX рассчитывается по формуле: польза (например, доход)/стоимость опыта (программное обеспечение, услуги, рабочая сила) x 100%

16. Процент конверсий ремаркетинга/Средний процент ремаркетинга Процент ремаркетинговых конверсий по сравнению со всеми маркетинговыми конверсиями. Ремаркетинг является ключевым фактором для улучшения содержания и пользователей LTV, и доказано, что он намного дешевле, чем привлечение новых пользователей. Эта метрика рассчитывается по формуле: общее количество ремаркетинговых конверсий / общее количество маркетинговых конверсий Вышеперечисленные формулы позволят специалистам по мобильному маркетингу исследовать ход кампаний и оценив полученные показатели при необходимости скорректировать инструментарий. Эффективным кампаниям обязательно быть!

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