Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Фейсбуке, передает Укринформ.
То есть граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% совокупного месячного дохода домохозяйства, с 1 декабря для назначения субсидии должны обращаться в органы Пенсионного фонда.
Отдельно в ПФУ отмечают, что обращаться можно в любой сервисный центр Фонда независимо от места регистрации гражданина. Для этого есть несколько способов:
- через веб-портал электронных услуг ПФУ, через мобильное приложение Фонда или через портал «Дія» или по электронной почте Министерства социальной политики Украины;
- по почте, отправив документы в органы ПФУ;
- через ЦПАУ или уполномоченное лицо своей территориальной громады.
В Фонде отмечают, что получателям, которым уже была назначена субсидия, повторно никуда обращаться не нужно; определенные органами соцзащиты выплаты будут поступать до завершения отопительного периода.
Как сообщалось, сейчас почти 2,5 млн украинских домохозяйств получают субсидии. Их прогнозируемый средний размер составит около 1800 грн в месяц.