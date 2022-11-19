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16-11-2022, 20:00

З 1 грудня житлові субсидії та пільги призначатимуть органи Пенсійного фонду України

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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С 1 декабря 2022 года назначением и выплатами субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа будет заниматься Пенсионный фонд.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Пенсионный фонд Украины в октябре и ноябре выплатил украинцам субсидии за сентябрь и октябрь, назначенные органами социальной защиты населения. Начиная с 1 декабря 2022 года Пенсионный фонд Украины будет не только выплачивать, но и назначать жилищные субсидии и льготы», - говорится в сообщении.

То есть граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% совокупного месячного дохода домохозяйства, с 1 декабря для назначения субсидии должны обращаться в органы Пенсионного фонда.

Отдельно в ПФУ отмечают, что обращаться можно в любой сервисный центр Фонда независимо от места регистрации гражданина. Для этого есть несколько способов:

  • через веб-портал электронных услуг ПФУ, через мобильное приложение Фонда или через портал «Дія» или по электронной почте Министерства социальной политики Украины;
  • по почте, отправив документы в органы ПФУ;
  • через ЦПАУ или уполномоченное лицо своей территориальной громады.

В Фонде отмечают, что получателям, которым уже была назначена субсидия, повторно никуда обращаться не нужно; определенные органами соцзащиты выплаты будут поступать до завершения отопительного периода.

Как сообщалось, сейчас почти 2,5 млн украинских домохозяйств получают субсидии. Их прогнозируемый средний размер составит около 1800 грн в месяц.




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