Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" являются актами "серьезной диверсии". К такому выводу пришел прокурор палаты Матс Юнгквист, возглавляющий предварительное следствие в Швеции, сообщили в прокуратуре страны, передает DW.

"В ходе расследования на месте преступления в Балтийском море произведены обширные изъятия, а документация, касающаяся территории (где совершена диверсия. - Ред.), тщательно собрана", - указали в прокуратуре. Анализы показали наличие остатков взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах, добавили там.

"Работа по углубленному анализу продолжается, чтобы сделать более надежные выводы об инциденте", - заявил Матс Юнгквист. Предварительное расследование - очень сложное и объемное. Оно покажет наличие возможных подозреваемых, отметили в прокуратуре. "Сотрудничество с властями Швеции и других стран налажено отлично", - указал Юнгквист, добавив, что процесс должен идти в спокойном режиме и без привлечения чрезмерного внимания.

Двум мужчинам предъявлены обвинения в масштабном шпионаже в пользу РФ

Кроме того, в отдельном сообщении для прессы говорится, что Юнгквист и его коллега Пер Линдквист из отдела национальной безопасности шведской прокуратуры предъявили двум мужчинам обвинения в масштабном шпионаже в пользу России. Одному из них также инкриминируют "серьезное несанкционированное обращение" с секретной информацией.

Большая часть сведений, содержащихся в обвинительном заключении, конфиденциальна, поэтому прокуроры будут иметь ограниченные возможности для комментариев по поводу следствия, отметили в прокуратуре. Речь идет об очень "серьезных преступлениях, направленных против системы разведки и безопасности Швеции", пояснили там. "Если информация, которая была получена, будет передана дальше, разглашена или попадет иностранной державе, это может нанести ущерб безопасности Швеции", - отметил Пер Линдквист.

Обвиняемые находятся под стражей соответственно с сентября и ноября 2021 года.

Перед утечкой рядом с "СП" прошли суда без транспондеров

Как передавало в пятницу, 11 ноября, издание Wired со ссылкой на анализ компании SpaceKnow, за несколько дней до утечки на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" два неизвестных судна с отключенными транспондерами появились в трех милях от мест, где пролегают нити трубопроводов.

По данным анализа, каждое из судов было длиной от 95 до 130 метров. Глава SpaceKnow Джерри Джаворницки отметил, что у них были отключены датчики слежения, а значит, "они пытались скрыть информацию о своем местоположении от мира". О судах удалось узнать, проанализировав снимки с нескольких спутников.

Как только SpaceKnow обнаружила эти корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, расследующим взрывы на "Северных потоках". По словам Джаворницки, представители альянса попросили компанию предоставить им дополнительную информацию.

Утечки на "Северных потоках"

В Балтийском море 26 сентября произошли утечки на обеих нитках "Северного потока - 1" и на одной нитке "Северного потока - 2". На одной из ниток СП-1 были обнаружены две "техногенные воронки" глубиной до пяти метров.

В Евросоюзе считают, что система газопроводов "Северный поток" была повреждена намеренно.