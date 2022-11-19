Евростат опубликовал окончательные данные по инфляции в Европе за октябрь 2022. Для стран Еврозоны рост цен на 10.6% г/г, для стран ЕС рост на 11.5% г/г, что является максимальными темпами с середины 70-х годов.

В структуре инфляции для стран Еврозоны продукты питания внесли 2.74 п.п (рост на 13.1 г/г) из 10.6% годового общего роста цен, энергия еще добавила сверху 4.44 п.п (рост за год на 41.5%).

Услуги внесли 1.82 п.п (рост на 4.3% г/г)., а все прочие товары 1.62 п.п (годовой рост 6.1%).

Соответственно, инфляция без учета энергии и продуктов питания в странах Еврозоны 3.44% г/г, а основной разрушительный вклад в инфляционный импульс вносит энергия.

Здесь есть два момента. Учитывая возросшие расходы на электроэнергию, топливо и коммунальные платежи в следующем году должен быть пересмотрен вес энергии в структуре ИПЦ (сейчас вес 10.93%).

С другой стороны, база сравнения первой половины 2023 очень высокая и если рыночные цены покажу снижение, а все идет именно к этому, то от положительного вклада в инфляцию в начале следующего года будет негативный вклад, что может существенно замедлить индекс потребительских цен. Это логика касается и волатильных продуктов питания.

Но есть базовые компоненты, как услуги (вес в индексе 41.67%) и прочие товары, не имеющие отношение к энергии и продуктам питания (вес в индексе 26.52%). В совокупности почти 70% веса и эти категории разгоняются рекордными темпами от 4.3 до 6.1%. Да, это значительно скромнее эпичных энергетических и продуктовых издежек, но инфляция становится более устойчивой и структурной.

В таблице и на графиках приведены сравнительная динамика инфляции по странам Европы. Комментировать нет смысла – все и так видно. Отмечу лишь то, что инфляция в России уже ниже, чем в Италии (12.6% г/г), в Польше (16.8% г/г) и на уровне Германии (11.6% г/г). Страны Прибалтики и Восточной Европы даже сравнивать нет смысла, там давно инфляция выше, чем в России.



