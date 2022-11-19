Бангкок, 18 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу подчеркнул необходимость следовать духу Азиатско-Тихоокеанской семьи, заботиться друг о друге, как пассажиры в одной лодке, и неуклонно двигаться к Азиатско-Тихоокеанскому сообществу единой судьбы.

"Азиатско-Тихоокеанский регион /АТР/ является нашим домом, а также локомотивом роста глобальной экономики", -- заявил Си Цзиньпин

на 29-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в столице Таиланда.

По прибытии в конференц-центр Си Цзиньпин был тепло принят премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей.

Выступая с речью на тему "В духе солидарности и ответственности формировать Азиатско-Тихоокеанское сообщество единой судьбы", Си Цзиньпин отметил, что "за последние десятилетия активное экономическое сотрудничество в регионе создало "Азиатско-Тихоокеанское чудо", которым восхищаются во всем мире. Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество пустило глубокие корни в сердцах людей", -- сказал председатель КНР.

По его словам, сегодняшний мир находится на очередном историческом распутье, и это сделало АТР еще более важным и заметным по своему положению и роли.

Си Цзиньпин призвал объединить усилия для создания Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы и поднять Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество на новую высоту перед лицом новых обстоятельств. С этой целью он внес несколько предложений.

Си Цзиньпин призвал страны поддерживать международную справедливость и правосудие, строить мирный и стабильный АТР, подчеркнув жизненно важное значение взаимного уважения, солидарности и сотрудничества, а также консультаций между всеми сторонами для достижения максимально возможного консенсуса в случае возникновения проблем.

"Мы должны всегда придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, уважать суверенитет и территориальную целостность каждой страны. Никто не должен вмешиваться во внутренние дела других стран, и все должны уважать путь развития и социальную систему, самостоятельно выбранные народом каждой страны", -- сказал он.

"Мы должны серьезно отнестись к законным соображениям безопасности каждой страны и содействовать мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций. Мы должны принимать активное участие в глобальном управлении и сделать международный порядок более справедливым и разумным, чтобы обеспечить мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами", -- сообщил лидер Китая.

Он призвал сохранять приверженность открытости и инклюзивности и добиваться процветания для всех в АТР.

"Нам необходимо продолжать придерживаться открытого регионализма, укреплять координацию макроэкономической политики, создавать более тесно связанные региональные цепочки поставок и производственные цепочки, содействовать либерализации и упрощению торговых и инвестиционных процедур и неуклонно продвигать региональную экономическую интеграцию для скорейшего создания зоны свободной торговли высокого уровня в Азиатско-Тихоокеанском регионе", -- сказал председатель КНР.

"Мы должны убедиться, что развитие осуществляется народом и для народа, и что народ пользуется его плодами, и мы должны способствовать процветанию для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе", -- сказал Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов со всеми партнерами в полном объеме и на высоком уровне реализовать Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство /ВРЭП/, продолжать работу по присоединению к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве /CPTPP/ и Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики /DEPA/ в целях интегрированного развития в регионе.

Китай рассмотрит возможность проведения третьего Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" в следующем году, чтобы придать новый импульс развитию и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, сообщил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин также призвал приложить усилия для обеспечения экологически чистого и низкоуглеродного развития и обеспечения чистого и красивого АТР.

Он подчеркнул необходимость расширения экономического и технического сотрудничества, ускорения скоординированного цифрового и зеленого развития, продвижения энергоперехода и модернизации энергетической, ресурсной, промышленной и потребительской структур, а также содействия зеленому социально-экономическому развитию.

Китай готов оказывать содействие в реализации "Бангкокских целей по модели биоциркулярной зеленой экономики" в целях скоординированного продвижения охраны окружающей среды и экономического развития, сказал он, добавив, что страны в АТР приглашаются принять активное участие в Инициативе по глобальному развитию и расширить практическое сотрудничество в областях сокращения бедности, продовольствия, энергетики, здравоохранения и др.

Кроме того, лидер Китая попросил страны помнить об их общем будущем и превратить АТР в регион, где все готовы помогать друг другу.

Си Цзиньпин заявил, что странам необходимо рассматривать сотрудничество в АТР в стратегической и долгосрочной перспективе, поддерживать роль АТЭС как основного канала регионального сотрудничества и поддерживать правильное направление сотрудничества в АТР.

"Мы должны действовать в соответствии с целями и принципами АТЭС и постоянно углублять Азиатско-Тихоокеанское партнерство, отличающееся взаимным доверием, инклюзивностью и взаимовыгодным сотрудничеством", -- сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в прошлом месяце успешно состоялся 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая /КПК/, который определил основные векторы развития Китая на ближайший и последующий период. Китай готов со всеми партнерами на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды добиться мирного сосуществования и совместного развития.

"Мы будем продвигать более широкую повестку дня открытости в большем количестве областей и на большей глубине, следовать китайскому пути модернизации, внедрять новые системы для открытой экономики более высокого уровня и продолжать делиться нашими возможностями развития со всем миром, особенно с Азиатско-Тихоокеанским регионом", -- заявил председатель КНР.

В заключение Си Цзиньпин отметил, что тайская пословица гласит: "Вы получите то, что посеете". По словам китайского лидера, члены АТЭС должны лелеять ростки и взрастить сады всеобщего процветания в АТР, посеяв семена "Путраджайских ориентиров развития АТЭС".

Встреча прошла на тему "Открытость, связь, баланс" под председательством премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи.

Председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября в первой половине дня по местному времени принял участие в 29-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ и выступил на ней с важной речью. На фото -- премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча встречает Си Цзиньпина, прибывшего на место проведения мероприятия.

Председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября в первой половине дня по местному времени принял участие в 29-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ и выступил на ней с важной речью. На фото -- премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча встречает Си Цзиньпина, прибывшего на место проведения мероприятия.