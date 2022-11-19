Бангкок, 18 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу подчеркнул необходимость следовать духу Азиатско-Тихоокеанской семьи, заботиться друг о друге, как пассажиры в одной лодке, и неуклонно двигаться к Азиатско-Тихоокеанскому сообществу единой судьбы.
на 29-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в столице Таиланда.
По прибытии в конференц-центр Си Цзиньпин был тепло принят премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очей.
Выступая с речью на тему "В духе солидарности и ответственности формировать Азиатско-Тихоокеанское сообщество единой судьбы", Си Цзиньпин отметил, что "за последние десятилетия активное экономическое сотрудничество в регионе создало "Азиатско-Тихоокеанское чудо", которым восхищаются во всем мире. Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество пустило глубокие корни в сердцах людей", -- сказал председатель КНР.
По его словам, сегодняшний мир находится на очередном историческом распутье, и это сделало АТР еще более важным и заметным по своему положению и роли.
Си Цзиньпин призвал объединить усилия для создания Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы и поднять Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество на новую высоту перед лицом новых обстоятельств. С этой целью он внес несколько предложений.
Си Цзиньпин призвал страны поддерживать международную справедливость и правосудие, строить мирный и стабильный АТР, подчеркнув жизненно важное значение взаимного уважения, солидарности и сотрудничества, а также консультаций между всеми сторонами для достижения максимально возможного консенсуса в случае возникновения проблем.
Он призвал сохранять приверженность открытости и инклюзивности и добиваться процветания для всех в АТР.
По его словам, Китай готов со всеми партнерами в полном объеме и на высоком уровне реализовать Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство /ВРЭП/, продолжать работу по присоединению к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве /CPTPP/ и Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики /DEPA/ в целях интегрированного развития в регионе.
Китай рассмотрит возможность проведения третьего Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" в следующем году, чтобы придать новый импульс развитию и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, сообщил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин также призвал приложить усилия для обеспечения экологически чистого и низкоуглеродного развития и обеспечения чистого и красивого АТР.
Он подчеркнул необходимость расширения экономического и технического сотрудничества, ускорения скоординированного цифрового и зеленого развития, продвижения энергоперехода и модернизации энергетической, ресурсной, промышленной и потребительской структур, а также содействия зеленому социально-экономическому развитию.
Китай готов оказывать содействие в реализации "Бангкокских целей по модели биоциркулярной зеленой экономики" в целях скоординированного продвижения охраны окружающей среды и экономического развития, сказал он, добавив, что страны в АТР приглашаются принять активное участие в Инициативе по глобальному развитию и расширить практическое сотрудничество в областях сокращения бедности, продовольствия, энергетики, здравоохранения и др.
Кроме того, лидер Китая попросил страны помнить об их общем будущем и превратить АТР в регион, где все готовы помогать друг другу.
Си Цзиньпин заявил, что странам необходимо рассматривать сотрудничество в АТР в стратегической и долгосрочной перспективе, поддерживать роль АТЭС как основного канала регионального сотрудничества и поддерживать правильное направление сотрудничества в АТР.
Си Цзиньпин подчеркнул, что в прошлом месяце успешно состоялся 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая /КПК/, который определил основные векторы развития Китая на ближайший и последующий период. Китай готов со всеми партнерами на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды добиться мирного сосуществования и совместного развития.
В заключение Си Цзиньпин отметил, что тайская пословица гласит: "Вы получите то, что посеете". По словам китайского лидера, члены АТЭС должны лелеять ростки и взрастить сады всеобщего процветания в АТР, посеяв семена "Путраджайских ориентиров развития АТЭС".
Встреча прошла на тему "Открытость, связь, баланс" под председательством премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи.
Председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября в первой половине дня по местному времени принял участие в 29-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ и выступил на ней с важной речью. На фото -- премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча встречает Си Цзиньпина, прибывшего на место проведения мероприятия.
Председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября в первой половине дня по местному времени принял участие в 29-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ и выступил на ней с важной речью. На фото -- премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча встречает Си Цзиньпина, прибывшего на место проведения мероприятия.