Завершился показ документального сериала «Гарри и Меган» на стриминговом сервисе Netflix, в котором герцог и герцогиня Сассекские попытались изложить свою версию жизни при дворце.

Как говорят имиджмейкеры, “крайне рискованно играть того, кем ты не являешься”. Меган Маркл изображает себя выходцем из простого народа, но при этом пара жаловалась журналистам на то что им пришлось ютиться в маленьком Ноттингемском коттедже при Кенсингтонском замке в домике с низкими потолками. Интересно, что ранее в том же доме жили другие члены королевской семьи — например, принц Уильям и Кейт Миддлтон несколько месяцев после рождения первенца.

Впрочем, то что Меган была “инородным телом” при дворце, отчасти соответствует действительности: Гарри утверждает, что королевская семья и ее пресс-офис, в чьей власти было прекратить начавшуюся в СМИ травлю, не сделали вообще ничего.

Герцог Сассекский даже утверждает, что в выкидыше Меган виновата травля со стороны журналистов Daily Mail.

Кроме того, по ходу документалки представители королевской семьи постоянно обвиняются в расизме, впрочем, этому не приводится ни одного доказательства.

Один из ключевых месседжей фильма, – отказ от обязанностей и отъезд Меган и Гарри стали огромной потерей для Британии [особенно, – в контексте Содружества], а герцог Сассекский даже утверждает, что Меган справлялась со своей работой лучше, чем другие члены королевской семьи.

Комментариев по поводу фильма от представителей королевской семьи не поступило и не ожидается; самое интересное, что Карл III не передумал приглашать супругов Сассекских на свою коронацию.

Источник