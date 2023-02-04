Зарплата в ВСУ зачастую выше средней по Украине

Сегодня Вооруженные силы Украины стали, пожалуй, главным работодателем страны. Свое место в армии может найти не только тот, кто владеет военной специальностью, но и вчерашний офисный планктон. Спектр вакансий достаточно широкий. Более того, есть предложения с вполне “гражданским” графиком работы. Зарплата зачастую выше средней по Украине, кроме разве что вакансий в сфере IT.

Нужны менеджеры, пиарщики, фандрайзеры

На сайтах поиска работы можно найти много вакансий военных ведомств, предлагающих работу по т. н. креативным специальностям. Так, недавно в ВСУ была открыта вакансия PR-менеджера. Судя по описанию, спектр задач ничем не отличается от схожей работы на гражданке:

создание PR-стратегии;

организация и проведение PR-кампаний;

написание статей, отзывов, рекламных материалов.

Зарплата – от 40 000 грн и перевод в Киев. Нюанс вакансии в том, что претендент должен быть действующим военнослужащим.

Вакансия PR-менеджер

Отдельный отряд специального назначения “Азов” – военное формирование, входящее в состав Национальной гвардии Украины, ищет менеджера по маркетингу. В его обязанности входит управление отделом маркетинга партнерских фондов при полке, создание стратегии узнаваемости и развития бренда в контексте маркетинга и PR и пр. Задачи мало чем отличаются от аналогичных на гражданке.

Зарплата такого специалиста также от 40 000 грн и официальная мобилизация до конца военного положения или работа по контракту. Предпочтение, судя по всему, отдается действующим военнослужащим.

Кроме маркетолога штаб “Азова” ищет SMM-менеджера. В его обязанности входит участие в разработке стратегии для продвижения полка в соцсетях; создание визуала для сообщений и сториз; написание текстов на английском и украинском языках; ведение страниц в Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn.

Вакансия в полк "Азов"

Кроме того, во многие боевые подразделения сегодня требуются пресс-офицеры, операторы, видеомонтажеры, чтобы освещать военные действия.

Много вакансий для тех, кто владеет навыками в сфере IT. Мы нашли вакансии для Senior Frontend Engineer; Android team/tech lead; iOS team/tech lead; Data Scientist; Data Engineer; Middle Backend Developer; Backend Developer. Ищут даже фандрайзера – по сути, того же волонтера, собирающего средства на приобретение необходимых вещей.

Также военные подразделения в поиске дизайнеров.

Нужны, но не все

Как сообщал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, войска нуждаются в представителях практически всех специальностей для комплектования ВСУ и других формирований. Одни идут по мобилизации – больше призывают общевойсковые специальности: стрелков, специалистов в танковые подразделения и пр. Однако связисты, шифровальщики и другие тоже необходимы нашей армии. Потребность, по словам Горбача, абсолютно одинакова во всех специальностях.

Кроме чисто военных специальностей в армии нужны и вполне гражданские. В армии всегда работали гражданские повара, бухгалтера, а сегодня там же трудоустроены по специальности вчерашние журналисты, операторы, видеомонтажеры, менеджеры и др. И, как рассказали Vesti.ua в центре занятости, многие интересуются службой в армии, но по своим специальностям. Поэтому ждут, когда эти вакансии откроются.

“Филолог по образованию интересовался, нет ли возможности пойти в ВСУ переводчиком; обращался и начинающий повар, но не было вакансий. Многие интересуются именно гражданскими специальностями в армии, но в данное время ВСУ заинтересованы в военных специалистах. Вот ищут уже не один месяц айтишников, но если специалист на гражданке зарабатывает до 4000 долларов, то идти на работу за 40 000 грн мало кто согласен”, – говорит инспектор центра занятости Анна Семиренко.

Как рассказал Vesti.ua полковник Вооруженных сил Украины Вадим Полищук, на сегодняшний день в армии 10-15% гражданских, которые работают по трудовому договору. И кардинальное отличие в том, что они, отработав свое время с 08:00 до 18:00, спокойно идут домой, в отличие от военнослужащих, которые не распоряжаются своим временем, живут по уставу: ходят в наряды, часто по месяцам ездят в командировки в зону боевых действий, выходят на построение и вообще без выходных дней подчиняются приказу. То есть между вольнонаемными и военнообязанными большая разница – это нужно понимать.

“Что касается вакансии пресс-офицеров, уже из самого названия понятно, что это офицерская должность. Гражданских не возьмут, возьмут военнообязанного с воинским званием, пусть даже после военной кафедры. Если нет офицерского звания, то стоит подыскать что-то другое. По сути, нужно интересоваться требованиями к кандидату. Ведь могут взять на контракт, могут присвоить звание – рядовой, сержант и так далее, можно остаться вольнонаемным по трудовому договору. К тому же последним не придется проходить военно-врачебную комиссию”, – отмечает полковник.

Но звание сотрудника сказывается на его зарплате. Ведь военным положены надбавки. Выплата, которую получают военные, состоит из двух частей: ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием, выслугой, а также дополнительное денежное вознаграждение, установленное указом президента на период военного положения.

Правда, 20 января 2023 года внесены изменения в постановление КМУ №168 о порядке начисления выплат с 1 февраля 2023 года. С одной стороны, размер основного денежного довольствия (заработную плату) повысили для военных ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы – минимальная сумма будет 20 100 грн; для рядовых, а также начальствующего состава ГСЧС Украины и полицейских – 17 000 грн. Максимальный размер дополнительного вознаграждения остался на том же уровне, что и был, но тыловикам его будут начислять по новой схеме.

Боевые выплаты в 100 000 грн в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на передовой. Изменения коснутся военнослужащих и сотрудников МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов военных вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

До внесения изменений все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в тыловых регионах, а также бойцы, выполняющие задачи в районах боевых действий, но не участвующие в боях с противником, получали дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 000 грн. Отныне размер выплат напрямую будет зависеть от районов пребывания военнослужащих, а также сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач. Так что нанимаемые ВСУ гражданские менеджеры, айтишники, пиарщики, фандрайзеры и другие будут довольствоваться минимумом. Но с другой стороны, причастность к делу защиты страны может стать гораздо большей мотивацией, чем заработная плата.

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