Мэру Днепра Борису Филатову пришло предложение от администрации поселка Кременки в Калужской области об обмене памятников на дрова.

Об этом вечером 3 февраля рассказал сам Филатов.

Градоначальнику предложили обменять снесенные в Днепре памятники Ломоносову, Горькому и Пушкину. Взамен россияне готовы предоставить дрова, правда, только "для гражданского населения Украины". При этом в Кременках подчеркивают, что "заинтересованы в приобретении памятников Днепропетровска". "Наш город и жители заинтересованы в приобретении этих памятников. Они являются свидетелями своих эпох и могут поведать подрастающим поколениям об их истории, тем самым пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре", - сказано в письме. Подписался под письмом "глава городского поселения "город Кременки" Сергей Гусев. К сожалению, он не уточнил, кто именно - город, его жители или памятники - являются свидетелями своих эпох.

По поручению Филатова Гусеву ответил секретарь горсовета Александр Санжара. "Из письма усматривается, что администрация в вашем лице немного застряла в прошлом, поскольку так часто упоминаемого вами города Днеропетровска уже не существует лет как восемь. Но чтобы нам было комфортнее общаться, мы можем обращаться к вам как к старосте владельческой деревни или главе рабочего поселка, каковым Кременки были совсем недавно. Почти уверен, что новость об отмене крепостного права также достигла ваших околиц. Письмо пришло к нам по электронной почте, поэтому просим принять искренние поздравления с тем, что в ваш рабочий поселок дотянули интернет", - отметил он.

Днепр в лице властей города расстаться готов только одним памятником. "Информация о сносе памятников не совсем верна. На самом деле они переданы на хранение до решения вопроса об их статусе как культурного наследия. Тем не менее, мы готовы обсуждать вопрос обмена памятника советскому писателю Максиму Горькому на, как вы выразились, "дрова для гражданского населения Украины". С учетом того, что этот памятник дорог сердцу каждого жителя города и получил народное название "Горький на унитазе", мы готовы начать переговоры при курсе не менее одной тысячи килограмм дров за каждый килограмм статуи Горького. Унитаз же представляется возможным считать по курсу не ниже одного кило к 1,5 тыс килограмм, поскольку мы с вами вместе понимаем, какую ценность представляют унитазы для каждого россиянина. Советуем как можно быстрее согласиться на наши условия, поскольку за каждую неделю проволочки с принятием решения Горькому планируется отпиливать палец. Также готовы рассмотреть варианты обмена Горького без унитаза или унитаза без Горького, в зависимости от того, какая именно часть памятника будет лучше способна пробудить национальное самосознание, любовь к своей родине, уважение к ее истории и культуре" у вашего муниципального новообразования", - ответили власти города.