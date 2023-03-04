После выхода скандальных мемуаров принца Гарри король Карл III сделал для себя выводы, что его младший сын решил окончательно разорвать все связи с британской родней. Недолго думая, монарх заявил о том, что герцоги Сассекские должны освободить коттедж Фрогмор в Виндзоре, предложив переехать туда своему опальному брату, принцу Эндрю. Как передает Фокус, об этом сообщает LBC со ссылкой на слова биографа Гарри и Меган Омида Скоби. Соответствующее уведомление Букингемский дворец уже предоставил паре.
Герцогам Сассекским объяснили, что собственность нужна "кому-то другому", поскольку отношения между ними и остальными членами королевской семьи остаются на "беспрецедентно низком уровне".
Теперь принц Гарри с женой заняты тем, что планируют, как отправить в США часть имущества, которое оставалось во Фрогморе. Изначально отец давал Гарри две недели на сбор вещей, однако затем увеличил сроки выселения, до коронации.
Принц Эндрю, который живет в Королевской ложе с поместьем площадью 98 акров с 2003 года, попрошен на выход из его 30-комнатного особняка, взамен которого и предложили коттедж Фрогмор. Старший брат-король объяснил такое решение тем, что содержать недвижимость дорого и она уже нуждается в ремонте. Карл III планирует сократить годовое пособие Эндрю на 249 тысяч фунтов стерлингов.
Говорят, что Эндрю против переезда, но Гарри и Меган будут вынуждены покинуть коттедж — их единственный оставшийся дом в Великобритании — независимо от того, въедет он или нет.