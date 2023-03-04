Более половины населения планеты к 2035 году будет иметь избыточный вес. С таким предупреждением выступила всемирная Федерация борьбы с ожирением, передает УНИАН со ссылкой на Sky.

По оценке Федерации, уже по состоянию на этот год в мире будет почти 2 млрд людей с ожирением. Всемирная организация здравоохранения определяет избыточный вес как индекс массы тела (ИМТ), превышающий или равный 25, а ожирение - как ИМТ, превышающий или равный 30.

Всемирная федерация по борьбе с ожирением предупредила, что к 2035 году большая часть населения мира - более 4 млрд человек - будет иметь избыточный вес, причем почти 2 млрд (примерно каждый четвертый человек) будут страдать ожирением.

По прогнозу Федерации, детское ожирение увеличится более чем вдвое, и распространится на 208 млн мальчиков и 175 млн девочек.

Сотрудник Всемирной федерации борьбы с ожирением Рэйчел Джексон-Лич отметила, что традиционно уровень ожирения выше в богатых странах, но теперь же распространенность этого состояния будет расти больше всего в странах с низким уровнем дохода в Африке и Азии, где скудные ресурсы и отсутствие готовности к этому создадут "идеальный шторм".

В Федерации заявили, что если не будут предприняты "значительные действия" для улучшения профилактики и лечения, экономический ущерб от людей с избыточным весом и ожирением достигнет $4,32 трлн, что составляет почти 3% мирового ВВП.

По данным Федерации, ожирение - это хроническое рецидивирующее заболевание, на которое влияют биологические, социальные и экологические факторы "вне контроля человека".

"Давайте проясним: экономические последствия ожирения - это не вина людей, живущих с этим заболеванием", - сказала Джоанна Ралстон, генеральный директор Всемирной федерации борьбы с ожирением.

"Это результат неспособности на высоком уровне обеспечить системы охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, в которых мы нуждаемся, чтобы жить здоровой жизнью. Решение этих проблем будет ценным во многих отношениях для миллиардов людей. Мы просто не можем позволить себе больше игнорировать растущие показатели ожирения", - заявила Ралстон.

Профессор и президент Федерации Луиза Баур сказала, что отчет является "четким предупреждением о том, что, если мы не решим проблему ожирения сегодня, мы рискуем получить серьезные последствия в будущем".

Рекомендации ВОЗ против ожирения

В 2022 году ВОЗ заявила, что в вопросе предотвращения избыточного веса важно действовать как можно раньше, "в идеале еще до зачатия ребенка". Женщинам рекомендуется хорошее питание во время беременности и кормление грудью новорожденных.

ВОЗ также призвала страны улучшить продовольственную среду для своего населения, чтобы здоровое питание было недорогим и доступным для всех.

Другие предлагаемые меры включали ограничение продажи нездоровой пищи и напитков детям; налог на сладкие газированные напитки; создание пространства для безопасных прогулок, езды на велосипеде и отдыха в городах и поселках; и заставить школы обучать детей здоровым привычкам.

Как на организм влияет ожирение

Ожирение негативно влияет на сердце, печень, почки, суставы и репродуктивную систему и может привести к диабету второго типа. Также ожирение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление и инсульт.