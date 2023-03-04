Украина перенесла срок создания реестра олигархов до получения выводов Венецианской комиссии, поскольку его внедрение не должно противоречить Еврокомиссии. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.
По его словам, если будут противоречие, это может заблокировать дальнейшие переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.
Также глава Минюста выразил уверенность, что весной или летом Украина обеспечит имплементацию требований Венецианской комиссии и выполнение всех других условий начала переговоров о вступлении в Европейский союз.
Как известно, украинская власть не раз и не да, смело игнорировала рекомендации Венецианской комиссии, не волнуясь о последствиях, а тут, в случае с олигархами, стала проявлять чудеса осмотрительности. К чему бы это?