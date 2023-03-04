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Сьогодні, 12:00

Мін'юст розповів, чому відклав формування реєстру олігархів

Категорія: Новини

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Украина перенесла срок создания реестра олигархов до получения выводов Венецианской комиссии, поскольку его внедрение не должно противоречить Еврокомиссии. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

По его словам, если будут противоречие, это может заблокировать дальнейшие переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. 

“Иными словами, если мы должным образом имплементируем реестр олигархов и вообще закон об олигархах — это станет предпосылкой для того, чтобы с нами начали переговоры и с тем, чтобы мы достаточно быстро и оперативно стали членами Евросоюза”, — сказал Малюська.

Также глава Минюста выразил уверенность, что весной или летом Украина обеспечит имплементацию требований Венецианской комиссии и выполнение всех других условий начала переговоров о вступлении в Европейский союз.

Как известно, украинская власть не раз и не да, смело игнорировала рекомендации Венецианской комиссии, не волнуясь о последствиях, а тут, в случае с олигархами, стала проявлять чудеса осмотрительности. К чему бы это?




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