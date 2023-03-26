В ближайший уик-энд болельщиков ждет, как всегда, много качественного и интересного футбола, но на сей раз не матчи клубных команд, а игры национальных сборных. Безусловно, особняком тут стоит игра команд Украины и Англии на легендарном стадионе “Уэмбли” в Лондоне.

Vesti.ua собрали для вас полную афишу спортивных событий выходных - гид по телетрансляциям

Футбол

24:03

19:00 Болгария - Черногория, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 1

21:45 Франция - Нидерланды, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 1

21:45 Швеция - Бельгия, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 2

21:45 Чехия - Польша, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 3

25:03

16:00 Шотландия - Кипр, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 1

19:00 Армения - Турция, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 1

19:00 Израиль - Косово, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 2

21:45 Испания - Норвегия, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 1

21:45 Хорватия - Уэльс, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 2

21:45 Германия - Перу, товарищеский матч, Megogo Футбол 3

26:03

16:00 Казахстан - Дания, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 1

19:00 Украина - Англия, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 1

19:00 Лихтенштейн - Исландия, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 2

19:00 Словения - Сан-Марино, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 3

21:45 Мальта - Италия, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 1

21:45 Люксембург - Португалия, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 2

21:45 Словакия - Босния и Герцеговина, отборочный турнир Евро-2024, Megogo Футбол 3

Баскетбол

24:03

18:00 “Черкасские Мавпы” - “БИПА-Одесса”, чемпионат Украины, XSport

20:00 “Виртус” (Болонья) - “Реал” (Мадрид), Евролига, Setanta Sports +

22:00 “Милан” - “Бавария” (Мюнхен), Евролига, Setanta Sports +

25:03

04:00 “Голден Стейт Уорриорз” - “Филадельфия-76”, Регулярный чемпионат NBA, Setanta Sports +

17:00 “Прометей” (Каменское) - “Виймси”, Эстонско-латвийская лига, XSport +

22:10 “Гранада” - “Мурсия”, чемпионат Испании, Sport 1

26:03

13:30 “Бетис” - “Уникаха”, чемпионат Испании, Sport 1

20:00 “Лимож” - “Монако”, чемпионат Франции, Sport 2

22:30 “Лос-Анджелес Лейкерс” - “Чикаго Буллз”, Регулярный чемпионат NBA, Setanta Sports +

Волейбол

24:03

19:45 “Житичи-Полесье” - “Прометей”, чемпионат Украины, 1/2 финала, XSport

Гандбол

25:03

20:30 “Мотор” (Запорожье) - “Дессуар”, чемпионат Германии, 2-я Бундеслига, Sport 1

26:03

15:00 “Киль” - “Фюхсе”, чемпионат Германии, XSport +

17:00 “Ганновер-Бургдорф” - “Мельзунген”, чемпионат Германии, Sport 2

Хоккей

24:03

18:00 “Кременчуг” - “Сокол”, чемпионат Украины, финал, матч 2, Sport 1

21:00 “Серветт” - “Лугано”, чемпионат Швейцарии, ¼ финала, Sport 1

25:03

01:00 “Баффало Сейбрз” - “Нью-Джерси Девилз”, Регулярный чемпионат NHL, Setanta Sports +

26:03

05:00 “Эдмонтон Ойлерз” - “Вегас Голден Найтс”, Регулярный чемпионат NHL, Setanta Sports +

17:30 “Анже” - “Руан”, чемпионат Франции, плей-офф, ½ финала, Sport 1

27:03

05:30 “Лос-Анджелес Кингз” - “Сент-Луис Блюз”, Регулярный чемпионат NHL, Setanta Sports +

Футзал

25:03

13:00 “Ураган” - “Рятувальник”, чемпионат Украины, XSport +

Теннис

24:03

18:00 Турнир серии WTA 1000 (Майами, США), Setanta Sports

20:00 Турнир серии АТР Masters (Майами, США), Setanta Sports

25:03

01:00 Турнир серии WTA 1000 (Майами, США), Setanta Sports

02:30 Турнир серии АТР Masters (Майами, США), Setanta Sports

18:00 Турнир серии WTA 1000 (Майами, США), Setanta Sports

20:00 Турнир серии АТР Masters (Майами, США), Setanta Sports

26:03

01:00 Турнир серии WTA 1000 (Майами, США), Setanta Sports

02:30 Турнир серии АТР Masters (Майами, США), Setanta Sports

19:00 Турнир серии WTA 1000 (Майами, США), Setanta Sports

21:00 Турнир серии АТР Masters (Майами, США), Setanta Sports

27:03

02:00 Турнир серии WTA 1000 (Майами, США), Setanta Sports

03:30 Турнир серии АТР Masters (Майами, США), Setanta Sports

Фигурное катание

25:03

10:20 Чемпионат мира, Сайтама (Япония). Мужчины, произвольная программа, Sport 1

26:03

09:00 Чемпионат мира, Сайтама (Япония). Показательные выступления, Sport 1

Дзюдо

25:03

15:00 “Большой шлем”, Тбилиси, Грузия XSport

26:03

16:00 “Большой шлем”, Тбилиси, Грузия XSport









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