Рынок недвижимости США после закрытия нескольких крупных банков испытывает проблемы. Специалисты уже нашли симптомы, сходные с кризисом 2008 года.

Чем это может грозить украинцам, разбирался портал UBR.

Рост процентной ставки со стороны ФРС, которая является частной структурой, малое предложение и уменьшение строительства – вот основные причины надвигающейся стагнации рынка недвижимости, считают эксперты. В обозримом будущем специалисты прогнозируют удорожание ипотеки и падение количества сделок.

"Низкий уровень предложения жилищного фонда стал проблемой после кризиса 2008 года, когда резко сократилось строительство новых домов. Он еще не полностью восстановился и не восстановится в 2023 году. Предложение жилья, застрявшего на почти историческом минимуме, поддержало спрос по сравнению с другими спадами, что привело к поддержанию более высоких цен на жилье", – указывает аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Спад на рынке риелторы фиксируют уже сегодня. По самым оптимистичным прогнозам, запасов продаваемой недвижимости хватит менее чем на три месяца.

"По последним данным Бюро переписи населения США и Министерства жилищного строительства и городского развития США, число начатых в январе строительств домов на одну семью снизилось на 4,3% по сравнению с декабрем, а количество заявок на получение разрешений на строительство сократилось на 1,8%", – сказано в материале UBR.

Чего ждать украинцам

Украина неразрывно связана с рынками в США и Евросоюза, но большее влияние оказывает война, и стоимость недвижимости серьезно зависит от продолжения боевых действий. Зарубежные инвесторы не спешат вкладывать деньги в Украину, пока идет война.

"Самые плохие последствия для экономики Украины будут иметь военная ситуация и наличие или отсутствие "понятийных договоренностей" относительно дальнейшей судьбы страны (например, зерновое соглашение, корректировка курса валюты и другое)", – считает директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Эксперты делают вывод: кризис в США может ударить по украинцам только в сегменте кредитных ожиданий. А на данный момент купля-продажа объектов недвижимости в Украине заторможена, что может сыграть на руку потенциальным покупателям, поскольку цены за время войны серьезно упали.