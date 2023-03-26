"Отдельно рассмотрели вопрос сокращения сроков расследования для получения справки из в/ч об обстоятельствах ранения. Дал задание разработать необходимые постановления и изменения в законы. Заслушали предложения Минздрава и по реформе медико-социальных экспертных комиссий. Это должно быть комплексное решение, основанное на международных стандартах, где человек – главный приоритет", – добавил Шмыгаль.