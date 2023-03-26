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Учора, 14:00

В Україні діджиталізують процес проходження військово-лікарських комісій

Категорія: Новини / Політика

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Правительство вместе с парламентариями и представителями Офиса президента определили план по реформированию прохождения военно-врачебных комиссий и диджитализации всех процессов. 

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Ставим целью максимально диджитализировать процессы и создать условия, при которых военные получат комфортный и быстрый сервис", – написал он.

Экспертная группа представила свои наработки. Среди них: 

  • увеличение пропускной способности ВЛК, 
  • доступ к е-системе здравоохранения, 
  • меры по безбарьерности. 

В апреле планируется начать пилотный проект по развертыванию системы электронного документооборота в в/ч, ТЦК и других соприкасающихся структурах. Следующий этап – цифровизация медицинской истории военнослужащих.

"Отдельно рассмотрели вопрос сокращения сроков расследования для получения справки из в/ч об обстоятельствах ранения. Дал задание разработать необходимые постановления и изменения в законы. Заслушали предложения Минздрава и по реформе медико-социальных экспертных комиссий. Это должно быть комплексное решение, основанное на международных стандартах, где человек – главный приоритет", – добавил Шмыгаль.





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