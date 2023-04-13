Давно известно, что правильное питание, спорт и здоровый сон являются залогом качественной и продолжительной жизни. Однако далеко не всем из нас удается наладить свой график сна, причем опасным для человеческого организма является, как недосып, так и его переизбыток. Как передает Фокус, об этом пишет SciTechDaily.
В новом исследовании ученые Медицинского университета Гуанчжоу (Китай) обнаружили, что чрезмерный или недостаточный сон одинаково опасен для нашего здоровья. По словам автора исследования, доктора Цзихуи Чжана, они с коллегами обнаружили, что нарушения сна связаны с сокращением продолжительности жизни. Но есть и хорошие новости, похоже нечто все же может уменьшить этот эффект.
В общей сложности в новом исследовании приняли участие более 90 тысяч взрослых в возрасте от 40 до 73 лет. Их данные были взяты из когорты Британского банка и предполагали людей, которые носили браслет с акселерометром в течение одной недели в период с 2013 по 2015 год. Таким образом ученые пытались выяснить как физические упражнения и сон влияют на продолжительность жизни. Отметим, что данное исследование стало первым, в котором ученые изучали совместное влияние этих двух факторов на смертность.
Продолжительность сна разделили на три типа:
- короткая — меньше 6 часов;
- нормальная — 6-8 часов;
- продолжительная — более 8 часов.
Общий объем физической активности также разделили на три группы: низкий, средний или высокий. Исследователи отмечают, что первичным исходом была смерть от всех причин, вторичными точками стали — смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и смерть от рака.
Известно, что средний возраст участников исследования составил 62 года, а 56% из них были женщинами. В среднем за 7 лет наблюдений умерло более 3 тысяч реципиентов, при этом 1074 — от сердечно-сосудистых заболеваний, а 1871 — от рака.
Далее ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как физическая активность может изменить влияние сна на смертность. Отметим, что в исследовании также были учтены факторы, которые могли скорректировать результаты исследования, включая возраст, пол, этническую принадлежность, депривацию, уровень образования, сезон измерения сна, индекс массы тела, диету, курение, употребление алкоголя и сменную работу.
По словам Чжана, они с коллегами обнаружили, что недостаток и переизбыток сна одинаково негативно сказываются на нашем здоровье. Однако занимаясь спортом, мы, похоже, можем свести влияние сна на продолжительность нашей жизни к минимуму.