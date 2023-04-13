Давно известно, что правильное питание, спорт и здоровый сон являются залогом качественной и продолжительной жизни. Однако далеко не всем из нас удается наладить свой график сна, причем опасным для человеческого организма является, как недосып, так и его переизбыток. Как передает Фокус, об этом пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые Медицинского университета Гуанчжоу (Китай) обнаружили, что чрезмерный или недостаточный сон одинаково опасен для нашего здоровья. По словам автора исследования, доктора Цзихуи Чжана, они с коллегами обнаружили, что нарушения сна связаны с сокращением продолжительности жизни. Но есть и хорошие новости, похоже нечто все же может уменьшить этот эффект.

В общей сложности в новом исследовании приняли участие более 90 тысяч взрослых в возрасте от 40 до 73 лет. Их данные были взяты из когорты Британского банка и предполагали людей, которые носили браслет с акселерометром в течение одной недели в период с 2013 по 2015 год. Таким образом ученые пытались выяснить как физические упражнения и сон влияют на продолжительность жизни. Отметим, что данное исследование стало первым, в котором ученые изучали совместное влияние этих двух факторов на смертность.

Продолжительность сна разделили на три типа:

короткая — меньше 6 часов;

нормальная — 6-8 часов;

продолжительная — более 8 часов.

Общий объем физической активности также разделили на три группы: низкий, средний или высокий. Исследователи отмечают, что первичным исходом была смерть от всех причин, вторичными точками стали — смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и смерть от рака.

Известно, что средний возраст участников исследования составил 62 года, а 56% из них были женщинами. В среднем за 7 лет наблюдений умерло более 3 тысяч реципиентов, при этом 1074 — от сердечно-сосудистых заболеваний, а 1871 — от рака.

Далее ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как физическая активность может изменить влияние сна на смертность. Отметим, что в исследовании также были учтены факторы, которые могли скорректировать результаты исследования, включая возраст, пол, этническую принадлежность, депривацию, уровень образования, сезон измерения сна, индекс массы тела, диету, курение, употребление алкоголя и сменную работу.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что риск смертности от всех причин у людей с коротким и продолжительным сном повышались на 16 и 37% соответственно. При этом у участников со средней физической активностью вредным оказался лишь короткий сон, а у тех чья физическая активность находилась на высоком уровне — сон и вовсе никак не влиял на продолжительность жизни. Исследователи также обнаружили, что у людей с низкой активностью и коротким сном, риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 69%, однако он полностью исчезал, когда активность повышалась до среднего или высокого уровня. Риск смерти от рака у людей с длительным сном и низкой физической активностью был выше на 21%, при этом он также исчезал, когда активность поднималась до среднего или высокого уровня.

По словам Чжана, они с коллегами обнаружили, что недостаток и переизбыток сна одинаково негативно сказываются на нашем здоровье. Однако занимаясь спортом, мы, похоже, можем свести влияние сна на продолжительность нашей жизни к минимуму.