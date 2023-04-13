Красить яйца на Пасху – это давняя традиция. Считается, что первая крашенка появилась, когда Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и объявила о Воскресении Христа. Император ей не поверил, сказав, что это невозможно, как и то, чтобы куриное яйцо было красным, и после этих слов куриное яйцо, которое он держал, покраснело. Считается, что эта легенда возникла уже в Средневековье.

По другой легенде Мария Магдалина подарила императору яйцо, уже окрашенное в красный цвет. Простой подарок заинтересовал императора, он побеседовал с Марией, и она рассказала ему об Иисусе Христе, после чего он уверовал.

Но в любом случае, обычай красить яйца в яркие цвета довольно древний и оригинальный. Конечно, вам потребуются яйца с белой скорлупой. Красить их можно искусственными красителями, а можно и натуральными, что гораздо веселее и интересней. К тому же, к каждому яйцу вы можете примотать ниточкой листики петрушки, или любые другие, чтобы создать узор.

Натуральными красителями вы можете окрасить яйца в любые цвета, какие пожелаете. Палитра получится очень разнообразной.

Стоит помнить, что чем дольше вы держите яйца в растворе, тем насыщеннее будет оттенок. В среднем, для получения яркого цвета нужно держать яйца в растворе от 30 минут до нескольких часов. Для получения пастельных оттенков достаточно 10-15 минут. Вы можете проверять цвет яиц периодически, вынимая их из раствора и протирая сухой салфеткой.

Чтобы краситель лег более равномерно, протрите яйцо спиртом, кухонной губкой или раствором пищевой соды.

Лиловый цвет от каркаде

Каркаде может придать скорлупе разные оттенки — от нежно-лилового до серо-фиолетового. Сварите яйца вкрутую и обсушите их. Заварите каркаде в воде и добавьте уксус. Чем больше каркаде вы заварите, тем насыщеннее будет цвет.

Опустите яйца в чайный раствор и варите 15 минут на слабом огне. Затем оставьте яйца в растворе до полного остывания. Это займет два часа.

Достаньте яйца из раствора и выложите на бумажное полотенце. Дайте им обсохнуть и протрите ватным диском, смоченным в растительном масле.

Желтый цвет от моркови или куркумы

Желтые и оранжевые яйца можно получить с помощью моркови. Для этого нужно сварить 0,5 кг моркови в двух литрах воды с добавлением 2 столовых ложек уксуса и 1 чайной ложки соли. Затем опустите яйца в этот раствор и варите до получения желаемого оттенка.

Также яйца можно окрасить куркумой. Сварите яйца в воде с добавлением куркумы, уксуса и соли. Варите 10 минут и остудите. Чтобы получить более насыщенный цвет, можно оставить яйца в растворе на ночь. Затем натрите яйца маслом для блеска.

Также можно заварить куркуму кипятком и процедить. Добавить соль и положить яйца в отвар. Варить 12 минут на слабом огне и переложить в холодную воду.

Кирпичный цвет от луковой шелухи

Красные яйца насыщенного кирпичного оттенка можно сделать с помощью луковой шелухи. Для этого нужно залить шелуху кипятком, добавить соль и варить 40 минут. Затем положить яйца в кастрюлю и варить еще 10-20 минут.

Традиционно, яйца красили именно луковой шелухой

Шелухи должно быть много, так что лучше собирать ее заранее.

Синий и голубой от краснокочанной капусты

Этот оригинальный оттенок можно получить с помощью краснокочанной капусты. Для этого нужно нарезать капусту и залить ее водой так, чтобы она полностью покрывала капусту. Добавьте уксус и соль и варите 20-30 минут. Затем процедите раствор и опустите в него яйца на несколько часов.

Зеленый цвет от крапивы

Яйца, окрашенные крапивой получаются приятного салатового, или мятного оттенка. Есть два способа окрасить яйца на Пасху крапивой. Также вы можете использовать шпинат, тогда оттенок получится более насыщенным.

Сварите яйца в воде с добавлением соли. Затем заварите крапиву кипятком и процедите. Добавьте уксус в отвар и опустите в него яйца. Варите 15 минут на слабом огне и остудите.

Есть и другой способ. Выложите крапиву в кастрюлю с толстыми стенками. Сверху уложить яйца с белой скорлупой. Выложите еще один слой крапивы. Залейте водой и доведите до кипения. Варите 10 минут и оставьте настаиваться до остывания.

Коричневый цвет от черного чая

Яйца на Пасху можно окрасить и крепко заваренным чаем. Они получатся коричневого цвета.

Можно сварить яйца в воде с добавлением соли. Затем заварить черный чай крутым кипятком и процедить. Добавить уксус в отвар и опустить яйца в него. Варите яйца 15 минут на слабом огне и остудите.

Также можно сварить яйца в воде с добавлением черного чая и уксуса. Варите 15 минут на небольшом огне и оставьте настаиваться до остывания. Яйца получатся темно-коричневого цвета.

Сине-фиолетовый цвет от черники

Довольно затратный способ, так как черника довольно дорогая. Но яйца получаются изумительного сине-фиолетового оттенка. Вам понадобится полкилограмма черники.

Сварите яйца в воде с добавлением соли и уксуса. Затем разморозьте чернику и отожмите из нее сок через марлю. Добавьте уксус в сок и опустите в него яйца. Оставьте окрашиваться на 30 минут или больше, в зависимости от желаемого оттенка.

Или сварите яйца в воде с добавлением соли. Затем заварите чернику кипятком и процедите. Добавьте в отвар уксус и опустите в него яйца. Варите 15 минут на слабом огне и остудите.