Ученые из Китайской лаборатории исследования дальнего космоса заявили о том, что в 2025 году в космос отправится сразу два аппарата, которые полетят к околоземному астероиду 2019 VL5. Один из них изучит астероид, а второй нанесет удар по космическому камню, чтобы изменить скорость его полета. Таким образом Китай станет второй страной в мире, которая испытает средства планетарной защиты от потенциально опасных астероидов, пишет Фокус со ссылкой на Spacenews.

В сентябре прошлого года состоялась первая в истории демонстрация технологии защиты Земли от опасных астероидов. Тогда аппарат NASA под названием DART врезался в астероид Диморф и изменил его скорость вращения вокруг астероида Дидим.

В Китае решили повторить этот успех и уже в 2025 году к околоземному астероиду 2019 VL5 отправятся сразу два космических аппарата на ракете Чанчжэн-3B.

По словам китайских ученых, их миссия будет состоять как в изменении скорости полета астероида, так и в наблюдении за ним. Астероид 2019 VL5 является представителем класса Атонов, околоземных астероидов, которые постоянно приближаются к Земле, но имеют короткий орбитальный период вращения вокруг Солнца.

Изначально в Китае для своей миссии по отклонению астероида рассматривали камень под названием 2020 PN1 и планировали запуск аппаратов к нему в 2026 году. Но этот астероид остается в качестве резервной цели.

По словам китайских ученых, их миссия будет состоять как в изменении скорости полета астероида, так и в наблюдении за ним. Астероид 2019 VL5 является представителем класса Атонов, околоземных астероидов, которые постоянно приближаются к Земле, но имеют короткий орбитальный период вращения вокруг Солнца

Что касается астероида 2019 VL5, то этот 30-метровый камень не представляет угрозы для Земли и станет демонстрационной площадкой для проверки средств планетарной защиты. По словам китайских ученых, к астероиду полетит сразу два космических аппарата: один будет изучать камень, а также исследует последствия удара по нему, а второй является аппаратом, который и нанесет удар по камню.

Известно, что первым астероид достигнет как раз аппарат-наблюдатель, а затем в космический камень на скорости в 6,4 км/с врежется ударный аппарат. По словам ученых, у аппарата-наблюдателя на борту будет камера высокого разрешения для наблюдения за выбросами обломков, которые появятся в результате удара. Также аппарат должен будет оценить насколько успешно прошла миссия и насколько сильно изменилась скорость полета астероида. Все наблюдения будет проводиться с расстояния в 30 км от поверхности 2019 VL5.