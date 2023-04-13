Европарламент провел первую межкомитетскую встречу с украинскими коллегами из Верховной Рады. Это один из жизненно важных шагов для интеграции Украины в ЕС и ее будущего членства в Евросоюзе. Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что переговоры о вступлении должны начаться уже в этом году, но Киеву предстоит еще много работы.

Роберта Метсола, председатель Европарламента:"Одним словом, все ресурсы наших учреждений будут в вашем распоряжении. Конечно, мы знаем, что этот процесс не будет легким. Как представители народа, вы должны и обязаны объяснить гражданам Украины необходимость реформ, часто далеко идущих и болезненных, тем более во время войны".

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ускорить процедуры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что хочет, чтобы его страна присоединилась к Европейскому Союзу за два года.





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