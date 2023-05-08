Анонси вистав Одеського театру юного глядача – квітень 2023

Чарівні черевики

4+

За мотивами англійських народних казок.

Театральна фантазія на тему англійських народних казок пропонує дізнатися про те, які дива можуть статися з людиною, якщо тільки раптом виявить він дивовижну силу у звичайнісінькому, на перший погляд, взутті. Втім, не випадково ми підкреслили, що звичайні ці черевики - тільки на перший погляд. А ось як їх розпізнати і як закладеним в них даром скористатися - якраз про це і розповідає наш спектакль. Івасик-Телесик

5+

Українська народна казка.

Жанр: український хоррор на дві дії.

У традиційний сюжет вплітаються нові герої: один і відданий помічник Івасика-Телесика, комічний персонаж Забудько-Незнайко, дівчина Орися, засліплена чарами Змеючки, її батько - коваль Кирило і Золота Рибка.

Головний герой вистави не тільки рятується від смерті, але і повертає зір сліпій дівчині Орисі, знімає дію злих відьомських чар і розправляється з нечистою силою.

Кіт у чоботях

5+

Кіт у чоботях - вистава за мотивами казки Шарля Перро.

Стара мудра казка про те, як знаходити вихід в самих безвихідних ситуаціях, як спритність і кмітливість допоможуть героям казки здолати страшного Людожера і знайти своє щастя! Головний герой цієї казки - незвичайний кіт, який розмовляє людським голосом і ходить у чоботях.

Ви вже впізнали його? Це - чудовий та винахідливий Кіт у чоботях! Тільки він зможе допомогти своєму господареві - Жаку-простаку - одружитися на прекрасній принцесі! «Мауглі»

5+

«Ми з тобою - однієї крові, ти і я! » Так навчився говорити в джунглях юний Мауглі, щоб вирости в джунглях у вовчій зграї і стати в підсумку її ватажком.

Історія індійського хлопчика, що написана англійським письменником Редьярдом Кіплінгом в 1895 році і переказана неодноразово на екрані і на сцені, оживає в спектаклі Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші як захоплюючий видовищний ритуал дорослішання. У виставі органічно поєдналися текст Кіплінга, музика, пластика, хореографія, декорації і акторська гра.

Вистава для всієї родини.

Усі миші люблять сир!

5+

Романтична казка із чарами та перетвореннями.

Два мишеня, хлопчик і дівчинка, діти двох ворогуючих сімей – сірих та білих мишей – закохуються один в одного.

Їм доводиться відстоювати своє кохання, бо хтось колись придумав, що сірі та білі миші не повинні дружити між собою…

Щось знайоме у сюжеті? Так, це справжнісінька історія Ромео і Джульєтти – тільки мишачих Ромео та Джульєтти.

Але наша історія не може закінчитися погано, тому що… всі миші однаково бояться котів і люблять сир! Лісова пісня

14+

«Лісова пісня» - перший український твір в жанрі «фентезі».

«Лісова пісня» була написана більше ста років тому, але текст п'єси, проблеми, герої, залишилися такими ж актуальними, як і на початку минулого століття.

Казковий чарівний світ лісу, світ лісових потойбічних сил стикається зі світом звичайних людей. Лісова Мавка закохується в сільського музиканта Лукаша. Їх любов порушує звичний уклад і звичайного селянського світу, і чарівного світу лісу, і любовна ідилія триває недовго. Але любов перемагає все - навіть смерть.

Наш спектакль - це сучасне прочитання історії кохання Мавки і Лукаша.

У музичному оформленні вистави використані переробки українських народних пісень в стилі глобал-ф'южн.

Будьте ви щасливі!

14+

...Таке могло статися лише в Одесі!

Дерибасівська, Привоз, НЕП, ідиш, любов - тільки в Одесі всі ці слова і назви стають різними гранями однієї пригоди. Це буде неймовірна історія про кохання, про фольклор, про рибні котлетки, про точило для ножів, про нову економічну політику, про карний розшук і головне – та про ідиш, звичайно!

Через цю саму мову ідиш, на якої в минулому столітті розмовляла третина Одеси, і трапилася ця дивовижна любовна історія. А історія ця пов'язана з будівлею, де ви подивіться нашу виставу. Тому що саме тут з 1930-го року працював Одеський державний єврейський театр. Цьому легендарному театру в 2020 році виповнилося б стільки ж років, скільки і Одеському театру юного глядача. Як же наш театр міг залишитися осторонь?

Тому, хай живуть любов і ідиш! Льовушка

12+

В основі повісті київського драматурга Анатолія Крима «Льовушка» - реальна історія про хлопчика, якого звали Льовушка, у якого були мама, тато і дві улюблені бабусі - Розалія Соломонівна і Дар’я Іванівна, а попросту - бабуся Роза і бабуся Даша. Обидві бабусі любили свого єдиного онука та змагалися між собою, кого він більше любить, і куди він з бабусею буде ходити - до синагогі або до церкви.

Льовушка живе в київському дворику, на Подолі. І атмосфера цього двору так нагадує нашу, одеську - з хитрими хлопцями, з люблячими бабусями, з довірою і любов'ю до людей і до життя... «Смак сонця».

7+

Вистава читка в форматі "Глядач на сцені!"

"Смак сонця" - це спроба поглянути на події війни очима домашніх тварин, чиї господарі загинули, або були вимушені їх покинути.

В зруйнованому війною будинку збираються коти, собаки і стара черепаха. Усі вони втратили своїх господарів. Що їм робити? Як врятуватися від жахів війни? Як вижити? Подивиться нашу виставу в рамках проекту «Відкриті читки» «Смак сонця», і ви дізнаєтесь, хто допоміг їм врятуватися. Кайдашева сім'я

14+

Вистава «Кайдашева сім'я» за п'єсою класика української літератури Івана Нечуй-Левицького – це історія життя сільської родини Омелька Кайдаша на тлі часу відміни кріпосного права у 1861 р.

Дорослі сини Кайдаша одружуються, починають влаштовувати свій побут, працюючи на невеличкому батьківському полі і городі, не маючи можливості полегшити своє економічне становище.

«Поліанна»

7+

«Поліанна» – роман-бестселер американської письменниці Елеонор Портер, опублікований в 1913 році. Це дитяча класика на всі часи. Наша нова вистава – для сімейного перегляду.

Вистава за мотивами роману «Поліанна» розповідає про печалі та радощі одинадцятирічної дівчинки, яка після смерті батька змушена переїхати в невелике англійське містечко, у світ суворих правил та заборон - до своєї тітки міс Полі.

На щастя, Поліанна встигла навчитися у свого тата чудовій грі – «грі в радість». Це допомогло їй не сумувати за будь-яких обставин і навіть у найважчих ситуаціях завжди знаходити вихід.

Поліанна навчила цій захоплюючій грі всіх оточуючих, окрім своєї тітки. А потім із Поліанною трапилася історія, через яку дівчинці, як ніколи, знадобилася «гра в радість».

Приходьте на нашу виставу, і Поліанна навчить вас теж ніколи не здаватися, ніколи не опускати руки, як би важко не було. Жанр вистави ми визначили як «сімейна історія про щастя на дві дії». Граємо «в радість» разом з нами! «Колисанка»

4+

Нова вистава «Колисанка» – музична феєрія за мотивами українських колискових. Вистава про дитинство: про татове слово і мамину ласку, про ніжне муркотіння котика та м'якість пухової подушки!

Колисанка - про нас із вами, про дитячі сни та мрії, які як ніколи повинні здійснюватися! Колисанка для кожного з нас!

"Маленький принц"

7+

Історія про Маленького принца, його подорож по планетам, пошуки любові, дружби - пошук свого світу, своєї планети, себе - могла і може статися в будь-якому класі, з будь-яким хлопчиком або дівчинкою, з будь-яким підлітком. Кожна молода людина - окрема планета, а в підлітковому віці, коли немає ще великого досвіду, але є величезне бажання змінити світ, планети ці - особливо яскраві, і мрії - особливо зухвалі.

Тому що в кожному з нас заховані всесвіти!

Ти можеш подолати сотні тисяч кілометрів, подорожувати по різних країнах і континентах, навіть полетіти і досліджувати космос, але знайти істину в одному погляді, в усмішці свою дитину. І зрозумієш, що подорожі твої втратили свою цінність, ти просто тікав від самого себе, від очевидного, ти був сліпий. І знайдеш глибоку мудрість і істину в звичайних простих речах і діях - таких, як щоденне прибирання як свого будинку, так і своїх думок.

У кожному класі молода людина може познайомитися зі своєю Розою, знайти свого Лиса, дізнатися про існування планет Короля, Честолюбця, П'яниці, Географа і Ліхтарника - і зустріти їх там же, в своєму ж класі!

Спектакль за мотивами однойменної казкової повісті Антуана де Сент-Екзюпері.



«Клубок казок»

5+

Чи пам'ятаєте казку "Рукавичка" - про те, як лісові звірі провели сувору холодну зиму в теплій рукавичці, що загубів в лісі старий лісоруб? Пам'ятаєте? А ви знаєте, що сталося з усіма цими лісовими звірятами далі, коли чужинці прийшли до їх хаток? Не знаєте? А ми вам все розкажемо й покажемо, як лісові звірі прогнали чужинців та стали вони в нової хаті жити-поживати та й добра наживати. Ось начебто і все.

Але ж це - казка! Яка ж казка без пригод?.. Приходьте до нас на виставу «Клубок казок» за мотивами українських народних казок, і ми вам із задоволенням розповімо, хто кому - Коза Дереза, а хто кому – друг. «Листи в Севілью»

14+

Іспанія, фламенко, апельсини, кохання, війна, листи кохання та надія. І знову кохання. Музична історія кохання Пако і Кармели.

Вистава в рамках проекту «Відкриті читки».

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