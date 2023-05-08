Правительство рассматривает повышение платы за электроэнергию, а также поднятие тарифа на воду, что приведет к еще более серьезным неуплатам по счетам. При этом у большинства украинцев долги по коммунальным услугам только накапливаются по объективным и субъективным причинам.

Выезд за границу не освобождает от оплаты коммунальных услуг. Правительство рассматривает повышение платы за электроэнергию, а также поднятие тарифа на воду, что приведет к еще более серьезным неуплатам по счетам. При этом у большинства украинцев долги по коммунальным услугам только накапливаются по объективным и субъективным причинам.

Что делать с долгами, ведь в будущем потребуют их вернуть, да еще и могут насчитать проценты и пеню, разбирались Vesti.ua.

Рассрочка долгов

Украинцы должны за коммунальные услуги более 100 млрд грн, точную цифру не может назвать никто. И долги постоянно растут. В стране уровень бедности вырос с 5,5% до 24,2%, а это значит, что более 7 млн человек оказались за чертой бедности. С учетом роста цен на продукты питания, которые только в марте выросли на 26,5%, если сравнивать с мартом прошлого года, лидируют овощи.

С одной стороны, правительство ввело мораторий на взыскание долгов за коммунальные услуги на период военного положения и еще 30 дней после его окончания, однако это касается только определенных территорий. К тому же должников не могут отключить от услуг ЖКХ, даже если у клиента есть старые долги, довоенные. И не будут начислять им штрафы и пеню за неоплату.

Выезд за границу не освобождает граждан от оплаты предоставленных коммунальных услуг. Если установлены счетчики, платить не придется, но нужно подавать показатели каждый месяц. А вот за централизованное отопление, за доставку газа, света и квартплату – нужно, независимо от того, проживаете ли вы в доме или нет.

Единственный, кто освобождается от оплаты задолженности, – это те, чье жилье разрушено в результате военных действий. Но если жилье целое, долги по коммуналке не спишут, и это нужно помнить.

Более того, уже сегодня некоторые коммунальные компании нанимают коллекторские фирмы, которые обзванивают должников и в ненавязчивой форме предупреждают о задолженности, предлагая погасить долг. Даже если сумма едва превышает 100 грн. Пока без угроз и не надоедают звонками в своей привычной манере. Потому как другого выхода нет.

До войны вопрос неплатежей решался в судебном порядке и путем повышения тарифов, а поскольку сейчас это невозможно, коммунальщики выживают благодаря дотациям из местных бюджетов и стараются всеми силами выжать деньги из должников, рассказывает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

“Вот сегодня активно предлагают реструктуризировать долг. В этом заинтересованы коммунальные предприятия в первую очередь, которые должны предлагать этот вариант решения вопроса, чтобы не доводить дело до суда после окончания военного положения. Реструктуризация дает возможность выплатить деньги постепенно, при этом оплачивая текущие счета. Но в данное время на такой шаг, скорее, пойдут те, кто претендует на субсидии в отопительный сезон, ведь с долгами по ЖКХ ее не дадут”, – рассказывает Олег Попенко.

Выплачивать в рассрочку очень удобно, если нет возможности внести сразу всю сумму. По сути, так каждый может погашать небольшой долг, ежемесячно внося сумму большую, чем показал счетчик, к примеру. Но на реструктуризацию обычно идут те, у кого огромные долги, по 20-100 тыс. грн. Хотя, как отмечает участник Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, согласиться на реструктуризацию – это признать свои долги.

“Если у человека нет денег, реструктуризация не поможет. А после подписания договора реструктуризации будут бесспорные способы списания. То есть определенная сумма ежемесячно, но это не всем по карману. Ее эффективность под вопросом, ведь сегодня не платят именно те, у кого совсем нет денег, кто за чертой бедности”, – рассказывает Олег Пендзин.

Долги не спишут

Есть еще одна особенность, когда коммунальные компании умышленно вгоняют в долги своих клиентов, приписывая им то, что они не потребляли, ссылаясь на отсутствие показателей счетчиков. По сути, у нас сегодня накопилось несколько миллиардов таких вымышленных долгов. И в такой ситуации людям приходится самостоятельно добиваться их списания, обивать пороги контор, приносить платежки, показатели счетчиков и делать сверку, говорит Олег Попенко.

Это крайне неприятная ситуация, которая возникает потому, что у нас все услуги предоставляются в долг, а должно быть все по-другому, считает Олег Пендзин. Потребитель должен их оплачивать заранее. В странах Европы, когда у тебя в квартире стоит счетчик с отделением для карточки и если ты не бросил на карточку компании деньги, ты не сможешь пользоваться газом, водой, светом.

“От суммы зависит и то, сколько ты сможешь потребить. Нет денег – значит будешь сидеть без воды, света, тепла и пр. Да, из-за этой системы за границей очень много бездомных, которые не смогли оплатить коммуналку, аренду жилья, а там обычно снимают жилье. Но у нас, где почти все жилье приватизировано, это может привести к тому, что люди будут продавать свое жилье, рассчитываться с долгами и покупать (снимать) меньшее. Нас ждут большие перемены и новая реальность”, – подчеркивает Олег Пендзин.

Сегодня нет реального механизма, как заставить погасить долги. Согласно украинскому законодательству, нельзя наложить арест на единственную квартиру, пенсионный счет. У власти нет понимания, что делать с долгами, которых уже более 100 млрд грн.

“С одной стороны, есть постановление о том, чтобы не списывать долги с имущества, которое было разрушено в ходе боевых действий. То есть им простят долги. А вот остальным – не получится. Если сегодня списать всем долги, то в странном положении окажутся те, кто платил. И в такой ситуации больше никто платить не будет. И на такое никто не пойдет. Придется платить”, – рассказывает Олег Пендзин.

Что нужно для реструктуризации

Оформить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за полученные услуги в УК “Центр коммунального сервиса” на любые из предоставляемых услуг.

Чтобы заключить договор и воспользоваться механизмом реструктуризации (рассрочки) задолженности за жилищно-коммунальные услуги, необходимо подать заявление, оригиналы и копии документов:

паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра);

карта налогоплательщика (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты в случае наличия ИНН в указанном документе);

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение/квартиру, и выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключать представитель собственника).

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