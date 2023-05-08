Все руководство Главного управления ГНС во Львовской области уволено или отстранено от работы. Это произошло в результате подтверждения фактов коррупции их подчиненных. Об этом председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев вступление в Telegram.

“Приветствую решение руководства ГНС Украины о полной перезагрузке Львовской ГНС. несколько увольнений, два отстранены с последующей передачей материалов в правоохранительные органы. подчиненных”, — подчеркнул он.

Нардеп подчеркнул, что закрытие глаз на злоупотребление подчиненных “не менее вредно, чем участие в коррупции”. “И в первом, и в другом случае — вы не отвечаете позиционной должности. От тех, кто из команды ДПС это не понимал, команда ДПС очищается. В Полтаве, Ровно, Сумах”, — добавил Гетманцев.

Как сообщалось, в конце апреля детективы НАБУ разоблачили схему вымогательства “откатов” для разблокирования налоговых накладных в главном управлении Государственной налоговой службы во Львовской области.

По данным следствия, в течение февраля-апреля 2023 года чиновница налоговой потребовала от субъектов хозяйственной деятельности неправомерный способ разблокирования налоговых накладных. Стоимость своих “услуг” она оценила в 1,5% от их суммы.

Отметим, что в декабре прошлого года Государственная налоговая служба уже отстраняла все руководство ГУ ГНС Львовской области из-за возврата сомнительного НДС.





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