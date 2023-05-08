Все руководство Главного управления ГНС во Львовской области уволено или отстранено от работы. Это произошло в результате подтверждения фактов коррупции их подчиненных. Об этом председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев вступление в Telegram.
Как сообщалось, в конце апреля детективы НАБУ разоблачили схему вымогательства “откатов” для разблокирования налоговых накладных в главном управлении Государственной налоговой службы во Львовской области.
По данным следствия, в течение февраля-апреля 2023 года чиновница налоговой потребовала от субъектов хозяйственной деятельности неправомерный способ разблокирования налоговых накладных. Стоимость своих “услуг” она оценила в 1,5% от их суммы.
Отметим, что в декабре прошлого года Государственная налоговая служба уже отстраняла все руководство ГУ ГНС Львовской области из-за возврата сомнительного НДС.