Аккумулятор является одним из самых важных компонентов ноутбука. Именно этот элемент дает возможность работать оборудованию даже там, где нет доступа к электричеству. Подавляющее большинство аккумуляторов, доступных на сегодняшний день, представляют собой блоки, собранные из литий-ионных элементов. Например, такие сборки можно найти в батареях Леново, доступных по ссылке Однако с течением времени эффективность любой АКБ снижается. Что вызывает это явление и как заботиться о батарее?

С чем связана потеря емкости аккумулятора

Не секрет, что батареи, используемые в современных ноутбуках, имеют определенный срок службы. Подсчитано, что литий-ионный аккумулятор должен сохранять свои первоначальные параметры в течение примерно 300 - 500 циклов зарядки и разрядки, что соответствует примерно 3 годам интенсивной эксплуатации. По истечении такого срока емкость снижается примерно на 50%, поэтому и время автономной работы лэптопа сокращается.

Как правильно разряжать и заряжать аккумулятор?

На производительность аккумулятора негативно влияет, в том числе, и неправильная его эксплуатация и хранение. Например, производители не рекомендуют разряжать батарею полностью, а тем более хранить ее в таком состоянии. Чтобы уменьшить возникновение таких случаев, устройства и операционные системы, доступные на рынке, позаботятся об отключении оборудования до того, как оно полностью потеряет питание.

Также, когда дело доходит до зарядки, то стоит учитывать определенные правила, которые продлят срок службы аккумулятора. Мы можем безопасно зарядить аккумулятор до полной емкости. Однако, когда он достигает 100% заряда, рекомендуется отключить ноутбук от источника питания.

Правильный уход за оборудованием

Экстремальные температуры — опасное явление, сокращающий срок службы батареи в ноутбуке. Наиболее оптимальной рабочей температурой будет значение 20 градусов по Цельсию, т.е. комнатная температура. Однако ничего не произойдет, если она будет немного выше или ниже. Вентиляционные отверстия в корпусе оборудования всегда должны быть свободны. В то же время пользователь должен помнить о чистоте своего компьютера. Система охлаждения требует регулярного технического обслуживания. Это гарантирует бесперебойную работу ноутбука.

Энергосбережение - как это сделать?

Снижение уровня энергопотребления положительно сказывается на состоянии аккумулятора. В результате он будет разряжаться гораздо дольше. Какие шаги следует предпринять? Это можно сделать по крайней мере несколькими способами. Рекомендуется начать с отключения ненужных программ, которые работают в фоновом режиме и запускаются вместе с операционной системой. Вы также можете уменьшить яркость экрана и отключить подсветку клавиатуры. Энергия потребляется различными типами внешних периферийных устройств, включая мыши, внешние накопители, лампы или концентраторы. Если вы ими не пользуетесь, то стоит их отключить.