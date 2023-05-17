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Дата: 14-05-2023, 20:00
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14-05-2023, 20:00
Вечірнє Богослужіння з читанням акафіста Воскресіння Христового у Свято-Іверському чоловічому монастирі
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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