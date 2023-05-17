Вечірнє Богослужіння з читанням акафіста Воскресіння Христового у Свято-Іверському чоловічому монастирі

Категорія: Новини / Таїнство віри

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