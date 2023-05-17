Теперь автосалоны абсолютно легально смогут пройти все круги регистрации за клиента.

При этом получение «транзитных» номерных знаков, которые раньше были обязательными, теперь не потребуется. Об этом говорится в сообщении МВД.

Кабинет Министров принял Постановление № 437 от 2 мая 2023 года, разрешающее покупателю нового транспортного средства возложить представительские функции в сервисных центрах МВД на юридическое лицо, продающее авто или мотоцикл.

Это постановление вступит в силу через три месяца со дня его опубликования, то есть 6 августа 2023 года.

При покупке транспортного средства в автосалоне покупатель сможет не ехать в сервисный центр МВД, чтобы его зарегистрировать. При нем это сделает представитель автосалона.

Раньше при покупке нового автомобиля обязательно было получение номерных знаков для разовых поездок — «транзитных» номерных знаков. С августа это будет не обязательно для покупателей новых автомобилей.





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