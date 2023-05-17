Украинские обменники отказывают принимать не только поврежденные банкноты, но и устаревшие. Для обмена таких денег понадобится обращаться в банк. Тот в свою очередь отправит деньги банку-корреспонденту за границу и произведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно, в зависимости от степени повреждения может составлять до 50% номинала.
Необходимость замены банкнот может возникнуть по разным причинам:
- банкнота имеет несколько повреждений;
- банкнота очень изношена;
- банкнота порвана;
- на банкноте есть пятна от краски.
В зависимости от степени повреждений или износа банкноты, размер комиссии будет составлять от 5% до 50%. В банках комиссия ниже, но посредники могут отдать сразу деньги.
В то же время, в Национальный банк Украины поступает немало жалоб и запросов относительно отказа банков принимать изношенные или поврежденные банкноты.
Ранее в Национальном банке Украины уже показывали, с какой степенью повреждений они забирают банкноты. На обмен забирают банкноты даже со значительными повреждениями если конкретно, то обменять можно разорванные на части и склеенные деньги, а также имеющие повреждения элементов дизайна (речь идет об удаленных или поврежденных цифровых текстах или обозначениях номинала).
Также обменники отказываются принимать доллары, выпущенные в 1996 году. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки с 1996 выпустили доллары с новым дизайном и новым набором защитных элементов. В результате кассиры не могут отличить настоящие доллары от фальшивых.
В то же время доллары всех лет выпуска считаются действительными. Но в некоторых ситуациях банк может предложить отправить деньги на обмен в иностранный банк. За эту услугу придется заплатить.
В то же время принять доллары обязаны в следующих случаях:
- на банкноте есть лишь незначительные потертости;
- есть небольшие надписи площадью до 200 мм;
- присутствуют до трех пятен до 5 мм каждое;
- надрывы до 3 мм;
- проколы до 1 мм.
В таком случае банк или обменные средства не имеют права отказать.