Народные депутаты внесли два законопроекта поправок в Земельный кодекс Украины, которые способны изменить правила бесплатной приватизации земли в стране. В деталях разбирались

По 2 га в одни руки

Когда гражданину Украины исполняется 18 лет, он, в соответствии с законодательством, обретает право на бесплатную приватизацию земли. Всего украинцу можно получить в собственность участки для пяти целей:

строительство дома;

строительство гаража;

строительство дачного дома;

садоводство;

личное сельское хозяйство.

Для каждого целевого назначения земли установлены предельные нормативы площади. Здесь и кроется подвох.

Дело в том, что нормы бесплатной приватизации земли определены в статье 121 Земельного кодекса Украины. Подчеркнем, речь идет только о землях государственной или коммунальной формы собственности. Из них совершеннолетний гражданин Украины с 18 лет может бесплатно приватизировать не больше 2 га для личного сельского хозяйства, максимум 0,12 га (12 соток) для садоводства, для дачи – 0, 10 га, для гаража – 0,01 га. Остается жилой дом, для которого площадь участка зависит от места расположения.

Таблица 1. Сколько гектаров можно бесплатно приватизировать для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений

Тип населенного пункта Максимальная площадь, га Село 0,25 Поселок 0,15 Город 0,10

Этим не исчерпывается площадь бесплатной земли для украинских граждан, ведь есть еще земельные паи членов сельхозпредприятий, которые также можно приватизировать бесплатно.

Казалось бы, все четко расписано, кому и сколько, но в Верховной Раде засомневались.

Два варианта умножения соток

Потому что в ст. 116 Земельного кодекса предусмотрена передача земельных участков бесплатно в собственность только один раз в рамках одного целевого назначения, конечно же, в максимальных размерах, предписанных ст. 121 ЗКУ. Народные депутаты Анатолий Бурмич, Евгений Яковенко и Владимир Мороз полагают – не все ясно. Ведь участок, например, для дачного хозяйства, может быть по площади менее 12 соток, в “старых” садовых товариществах нарезались участки по 5-6 соток, обратиться за бесплатной приватизацией можно только один раз.

По этому поводу возникают два возможных варианта, констатируют народные депутаты со ссылкой на судебную практику. Практика применения этих норм Земельного кодекса действительно показывает, что принимаются решения двух типов, рассказала Vesti.ua адвокат и управляющая “Адвокатским бюро Натальи Гнатуш” Наталья Гнатуш. С одной стороны, гражданин может обратиться в уполномоченные органы только один раз; с другой – бесплатно приватизировать разрешается сколько угодно участков в пределах оговоренных кодексом площадей.

Прояснить туманность

Наличие путаницы признает и Верховный суд: в 2019 году в мотивирующей части вердикта по одному из дел он подчеркивает, что данный вопрос остается открытым, и законодательство, в том числе и Земельный кодекс, не запрещает гражданам обращаться повторно с заявкой на бесплатную приватизацию земли. При этом сам Верховный суд склоняется к мнению, что граждане могут получать бесплатно в собственность землю объемом не более оговоренным в ЗКУ.

Парламентарии предлагают закрепить именно такой подход, дополнив ст. 11 Земельного кодекса пунктом 4: “ Граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков в собственность из земель государственной или коммунальной формы собственности по каждому виду целевого назначения в размерах, определенных данным Кодексом ”. Это логичный способ устранения двойного толкования, оценивает новацию Наталья Гнатуш.

Но не все эксперты с ней согласны. Ведь окончательное решение все равно остается как за чиновниками на местах, так и за судебной ветвью власти. И предлагаемое депутатами четкости не вносит, зато увеличивает расходы государства.

Поэтому лучше бы закрепить принцип, согласно которому, бесплатную приватизацию можно использовать только один раз по каждому из целевых назначений, считает председатель Комитета аграрного, земельного права и права окружающей среды (Комітету аграрного земельного та довкілевого права) Национальной ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский.

“ Это означает, что если человек получил, допустим, земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства площадью 1 га, он уже использовал свое право (1 га – это не больше 2 га), соответственно, второй участок с таким же целевым назначением он получить не может”, – объясняет эксперт.

При этом лучше решить вопрос через принятие закона – это более надежно, чем через позицию Верховного суда. Однако соавторы проекта, обращает он внимание, помимо выбора не самого лучшего, с точки зрения эксперта, варианта, еще и забыли о важной детали.

Это – Закон Украины “О личном крестьянском хозяйстве” (“Про особисте селянське господарство”), в котором есть исключение ч. 6 ст. 5: если граждане Украины реализовали свое право на бесплатную приватизацию участка для подсобного хозяйства площадью менее 2 га, они имеют право на увеличение участка в рамках, установленных ст. 121 ЗКУ.

Чтобы устранить возможную коллизию, Виктор Кобылянский советует или исключить это положение, или дополнить ч. 4 ст. 116 ЗКУ уточнением, “кроме случаев, прямо определенных законом”.

Корни и гектары

И это далеко не последний момент в Земельном кодексе Украины, который нужно прояснить. По мнению того же депутатского коллектива, надо бы уточнить и насчет зеленых насаждений. Так, сейчас частью 2 статьи 79 Земельного кодекса установлено, что право собственности на земельный участок распространяется в ее пределах на поверхностный (грунтовый) слой, на водные объекты, леса и многолетние насаждения, “если иное не установлено законом и не нарушает прав других лиц”.

Что такое “многолетние зеленые насаждения”



Сразу возникает коллизия: на участке коммунальной собственности кто-то посадил грушу, много лет ухаживал за ней, дерево приносит обильный урожай. Кто же имеет больше прав на участок – громада или тот, кто посадил дерево?

Народные депутаты считают, право собственности у посадившего дерево есть. Законопроектом парламентарии предлагают уточнить: переход права собственности на земельный участок, на котором находятся многолетние насаждения, осуществляется в предусмотренном Земельным кодексом порядке

“ с согласия собственника таких насаждений или по согласованию с лицом, которое выращивает многолетние насаждения и использует земельный участок для выращивания таких насаждений. В случае недостижения согласия, этот вопрос решается в судебном порядке”.





Но достаточно ли ясно прояснение?

Роща – чья?

Проблема многолетних насаждений возникла еще во времена распаевания земель и имущества коллективных сельскохозяйственных предприятий. Так, если распаевание земель проходило поспешно и необдуманно, возникали ситуации, когда участки с такими насаждениями передавались одним лицам (в счет земельных паев), а сами многолетние насаждения (в счет имущественных паев) – другим лицам, рассказал Vesti.ua Виктор Кобылянский.

“ Если собственники (пользователи) земли и насаждений не могут прийти к согласию, конфликты между ними затягиваются на годы. Эта проблема хорошо известна садоводам и виноградарям, особенно в южных регионах страны. Но предложенный способ ее решения не выглядит эффективным” , – считает эксперт.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении (еще в конце 2011 года) законопроект №9001-д, где предлагается, при переходе права собственности на участки земли с многолетними насаждениями владельцы сохраняют свое право на них, а при досрочном расторжении договора аренды или отказа возобновлять договор аренды, если право собственности на участок переходит другому лицу, владелец насаждений получает компенсацию их стоимости. Но парламент отказался продолжать работу над этим законопроектом, поэтому данный вариант не прошел.



Кроме того, есть аналогия в праве пользования земельными участками для застройки (суперфиций), определенная ст. 417 Гражданского кодекса Украины, нормы которой предусматривают варианты выкупа насаждений собственником участка или земли собственником насаждений (по решению суда). Суд может также определить порядок пользования участком для конфликтующих владельцев.

Чем дальше в лес, тем больше багов

Все эти и другие варианты авторы законопроекта сводят к формуле, которая тоже недостаточно четкая. Ведь, как подчеркивает Виктор Кобылянский, если предложенное парламентариями будет принято, любой переход права собственности на земельный участок с многолетними насаждениями будет предусматривать получение согласия собственника этих насаждений.

“ Получается, такое согласие будет требоваться и для наследования земельного участка, что не может быть приемлемым ”, – полагает эксперт.

И не только для наследования, но и для дарения, отмечает Наталья Гнатуш. Важно понимать, что земельный участок с насаждениями рассматривается как целостный объект отношений права собственности. Тем более, в соответствии с пунктом "а" ч. 2 ст. 22, п. "а" ч. 1 ст. 19 Земельного кодекса Украины, многолетние насаждения – это вид сельхозугодий, то есть это земельный участок.

Тем более непонятно, какую конкретную цель депутаты хотят достичь, и как соблюсти права собственников многолетних насаждений или тех, кто использует для этого участок, ведь должна быть правомерность использования земли, отмечает Наталья Гнатуш.

“ Для развития отношений стоило бы, по моему мнению, соблюдать баланс интересов сторон, потому что перекос в пользу одного из участников правоотношений дискриминирует другого” , – резюмирует она.



