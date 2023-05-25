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22-05-2023, 20:00

SpaceX запустила до МКС другий корабель із космотуристами

Категорія: Новини / Наука та освіта

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Вторая в истории частная миссия на Международную космическую станцию (МКС), организованная американской компанией Axiom Space, стартовала в воскресенье из Флориды, доставив на орбиту двух саудовских астронавтов, передает Голос Америки.

Райяна Барнави стала первой саудовской космонавткой. К ней присоединился летчик-истребитель Али Аль-Карни.

Экипаж Axiom Mission 2 (Ax-2) вылетел на борту ракеты SpaceX Falcon 9 из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в 17:37 по времени Восточного побережья США. В состав экипажа также вошли бышая астронавтка НАСА Пегги Уитсон и американский бизнесмен Джон Шоффнер, бизнесмен из Теннесси.

Экипаж должен провести на борту МКС 10 дней.

В 1985 году саудовский принц Султан бин Салман бин Абдель Азиз, пилот ВВС, стал первым гражданином Саудовской Аравии, побывавшим в космосе. Саудовская космическая комиссия была организована в 2018 году.

Участники миссии собираются осуществить на борту МКС порядка 20 экспериментов, в частности, изучить поведение стволовых клеток в невесомости.

На борту МКС сейчас находятся трое американцев, трое граждан России и эмиратский астронавт Султан аль-Неяди, который в прошлом месяце стал первым гражданином ОАЭ, вышедшим в открытый космос.

Это уже вторая космическая миссия Axiom, осуществленная в партнерстве с НАСА. Первая миссия состоялась в апреле 2022 года. Тогда на орбиту на 17 дней отправились трое бизнесменов и бывший астронавт Майкл Лопес-Алегрия.

Axiom Space планирует строительство собственной космической станции, запуск первого модуля которой ожидается в 2025 году.

НАСА планирует вывести МКС из эксплуатации примерно в 2030 году. Вместо нее на орбите будут работать, как планируется, несколько частных станций. Россия недавно согласилась продлить использование МКС до 2028 года.




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