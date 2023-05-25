Лидеры США и НАТО объединяются вокруг концепции укрепления украинской обороны. Эту модель безопасности западные лидеры, включая американского президента Джо Байдена, сравнивали с тем, что сейчас имеет Израиль, пишет The Wall Street Journal.

Ключевые факты

Польский президент Анджей Дуда заявил в интервью The Wall Street Journal, что соглашение о безопасности для Украины в израильском стиле будет придавать приоритет поставкам оружия и передовых технологий. По словам западных официальных лиц, знакомых с переговорами, соглашение о безопасности будет связано с процессом продвижения к будущему членству Украины в НАТО, но не приведет к фактическому преобразованию Организации Североатлантического договора в сторону какого-либо конфликта с Россией.

«Обсуждение этого вопроса продолжается прямо сейчас», – сказал Дуда, являвшийся одним из самых стойких сторонников Украины.

Дуда не уточнил, какое оружие или технологии могут передать Украине по соглашению, но Польша уже поставила Киеву советские самолеты МиГ-29 среди прочей военной техники.

На прошлой неделе Байден сказал своим коллегам из «Большой семерки», что США поддержат обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16, что является важным шагом на пути к поставке истребителей американского производства.

Считается, что ряд обязывающих договоренностей о безопасности станет способом немедленно помочь украинским военным, поскольку они готовятся к контрнаступлению. Толчком к соглашению о безопасности стало стремление Запада увеличить свою поддержку Киева, в частности, предоставить танки, современные системы ПВО американского и немецкого производства, а также увеличить производство снарядов и боеприпасов, необходимых на передовой.

По словам Дуды, Байден, посетивший Польшу в феврале, обсудил концепцию израильской модели. В настоящее время она набирает обороты среди западных союзников в преддверии саммита НАТО в июле в Вильнюсе. Ожидается, что соглашение о безопасности будет подписано после саммита, сообщили официальные лица, знакомые с переговорами.

Официальный представитель администрации США сказал, что обсуждение израильской модели возникло как способ решения основных проблем безопасности Украины, признавая, что она нескоро обретет членство в НАТО. «Мы все еще обсуждаем с Украиной, союзниками и партнерами, как будет выглядеть модель», – сказал представитель США.

Контекст

Израиль не является членом НАТО, и США не обязаны приходить на помощь стране по договору. Но в течение десятилетий Израиль поддерживает особые отношения с США как самый устойчивый партнер Вашингтона на Ближнем Востоке, а также является крупнейшим совокупным получателем иностранной помощи США со Второй мировой войны.

Помощь США Израилю изложена в 10-летних соглашениях, и последнее из них обязывает Вашингтон оказать военную помощь на сумму $38 млрд в период с 2019-го по 2028 год.

Подобная договоренность с Украиной может изменить расчет ее нынешнего конфликта с Россией, говорят западные официальные лица. «Сегодня Россия должна понять, что Украина получила эти гарантии безопасности, и что они не исчезнут ни со временем, ни с усталостью Запада», – сказал Дуда, подчеркнув, что это предложение не будет связано ни с каким мировым процессом или переговорами между Киевом и Москвой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы иметь гарантии безопасности со стороны государств – членов НАТО до тех пор, пока она движется путем вступления в Альянс. Таким образом Зеленский прокомментировал свои ожидания от предстоящего саммита НАТО летом в Вильнюсе.

По данным WSJ, концепция израильской модели была впервые разработана в сентябре главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном, бывшим генсеком НАТО. «Украине нужны железные и прочные гарантии безопасности», – сказал Ермак. Он добавил, что такие гарантии должны оставаться в силе до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

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