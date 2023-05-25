На чемпионате мира по хоккею в Латвии (Рига) и Финляндии (Тампере) завершился групповой этап и определились все четвертьфинальные пары.
В борьбе за выход в полуфинал сразятся:
США - Чехия
Швейцария - Германия
Швеция - Латвия
Канада - Финляндия
Матчи пройдут 25 мая в Тампере и Риге.
Победители этих матчей выйдут в полуфиналы, которые состоятся в Тампере 27 мая. Матч за 3-е место и финал также состоятся в Тампере, в воскресенье, 28 мая.
В борьбе за выход в полуфинал сразятся:
США - Чехия
Швейцария - Германия
Швеция - Латвия
Канада - Финляндия
Матчи пройдут 25 мая в Тампере и Риге.
Победители этих матчей выйдут в полуфиналы, которые состоятся в Тампере 27 мая. Матч за 3-е место и финал также состоятся в Тампере, в воскресенье, 28 мая.