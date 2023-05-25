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Учора, 12:00

Визначились усі пари 1/4 фіналу ЧС з хокею

Категорія: Новини / Спорт


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На соревнованиях завершился групповой этап

На чемпионате мира по хоккею в Латвии (Рига) и Финляндии (Тампере) завершился групповой этап и определились все четвертьфинальные пары.

В борьбе за выход в полуфинал сразятся:

США - Чехия

Швейцария - Германия

Швеция - Латвия

Канада - Финляндия

Матчи пройдут 25 мая в Тампере и Риге.

Победители этих матчей выйдут в полуфиналы, которые состоятся в Тампере 27 мая. Матч за 3-е место и финал также состоятся в Тампере, в воскресенье, 28 мая.

В борьбе за выход в полуфинал сразятся:

США - Чехия

Швейцария - Германия

Швеция - Латвия

Канада - Финляндия

Матчи пройдут 25 мая в Тампере и Риге.

Победители этих матчей выйдут в полуфиналы, которые состоятся в Тампере 27 мая. Матч за 3-е место и финал также состоятся в Тампере, в воскресенье, 28 мая.


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