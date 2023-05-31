НАСТОЯЩАЯ задача контрнаступления! Корнейчук: договорняк отрепетируют на ЗАЭС. Роль Милли. Выборы

00:00 начало

1:50 Успех контрнаступления и договоренности.

5:05 Последствия ДОГОВОРНЯКА

6:27 Ролик Залужного. Направление удара.

8:00 Наборы требований. Зоны демилитаризации

10:00 Украину не примут в НАТО. Путин должен иметь возможность напасть снова.

13:00 Термин Заморозка просто не используют.

14:00 Сценарий отработают на ЗАЭС.

16:00 Атаки на Белгородскую область - показуха ФСБ

18:15 Зачем подыгрывать Кремлю?

20:48 Тем легче объяснить отвод войск и демилитаризацию

22:37 Как дальнобойные ракеты и самолеты перекликаются с заморозкой?

25:00 Новое оружие договорились не использовать

27:00 Полигон для рекламы оружия

28:45 Генерал Милли выполнил свою роль, как в Афганистане

32:02 Байден не хочет возвращения территорий

35:02 Любой компромисс на руку Путину. Ли Хуэй требует территории

40:30 Все так же, как в Минске. Роль Африки запуск аммиакопровода

44:00 Юг или Донбасс?

45:10 Общество вогнали в депрессию, подойдет любая победа!

46:30 Переговоры будут, но какие?

47:45 Выборы будут выпуском пара

51:50 Технологии раздела электората

55:12 Однополые гражданские партнерства

58:40 Технология ЖАЛОСТИ к убогим

1:01:11 Тактика отхода от власти

1:05:00 Границы не откроют ГОД после заморозки

1:07:35 Выборы в телефоне

1:10:18 Новый парламент - каким он будет?

1:12:10 Президентские выборы будут ИНТЕРЕСНЕЕ

1:14:35 Все зависит от реакции общества на заморозку