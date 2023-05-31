НАСТОЯЩАЯ задача контрнаступления! Корнейчук: договорняк отрепетируют на ЗАЭС. Роль Милли. Выборы

00:00 начало
1:50 Успех контрнаступления и договоренности.
5:05 Последствия ДОГОВОРНЯКА
6:27 Ролик Залужного. Направление удара.
8:00 Наборы требований. Зоны демилитаризации
10:00 Украину не примут в НАТО. Путин должен иметь возможность напасть снова.
13:00 Термин Заморозка просто не используют.
14:00 Сценарий отработают на ЗАЭС.
16:00 Атаки на Белгородскую область - показуха ФСБ
18:15 Зачем подыгрывать Кремлю?
20:48 Тем легче объяснить отвод войск и демилитаризацию
22:37 Как дальнобойные ракеты и самолеты перекликаются с заморозкой?
25:00 Новое оружие договорились не использовать
27:00 Полигон для рекламы оружия
28:45 Генерал Милли выполнил свою роль, как в Афганистане
32:02 Байден не хочет возвращения территорий
35:02 Любой компромисс на руку Путину. Ли Хуэй требует территории
40:30 Все так же, как в Минске. Роль Африки запуск аммиакопровода
44:00 Юг или Донбасс?
45:10 Общество вогнали в депрессию, подойдет любая победа!
46:30 Переговоры будут, но какие?
47:45 Выборы будут выпуском пара
51:50 Технологии раздела электората
55:12 Однополые гражданские партнерства
58:40 Технология ЖАЛОСТИ к убогим
1:01:11 Тактика отхода от власти
1:05:00 Границы не откроют ГОД после заморозки
1:07:35 Выборы в телефоне
1:10:18 Новый парламент - каким он будет?
1:12:10 Президентские выборы будут ИНТЕРЕСНЕЕ
1:14:35 Все зависит от реакции общества на заморозку