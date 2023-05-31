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29-05-2023, 10:00

Ердогана оголошено переможцем виборів президента Туреччини

Категорія: Новини / Політика

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После подсчета более чем 99% голосов, поданных во втором туре выборов президента Турции, победителем объявлен действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Его результат - более 52%. Единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали свыше 47% избирателей.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одерживает победу во втором туре выборов с результатом более 52% голосов избирателей.

Эрдоган заявил о своей победе на выборах, выступая у своей резиденции в Стамбуле перед сторонниками. 

"Я хотел бы поблагодарить наш народ за то, что он возложил на нас ответственность за управление страной на следующие пять лет. Мы будем достойны вашего доверия", - пообещал Эрдоган.

Явка во втором туре выборов составила более 85% избирателей, чуть менее чем в первом туре две недели назад.

В первом туре Эрдоган также набрал наибольшее число голосов. Ему не хватило до победы всего полпроцента. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу  тогда отстал от него на четыре процентных пункта. 

Euronews ведет текстовую трансляцию онлайн, рассказывая о наиболее важных событиях и заявлениях кандидатов на главный пост в стране.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото АР

Euronews завершает текстовую онлайн-трансляцию подведения итогов второго тура выборов президента Турции. Его победителем был объявлен действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший более 52% голосов избирателей. Его соперника, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали лишь около 48% граждан страны. Таким образом, находящийся у власти уже 20 лет Эрдоган продлевает свое пребывание на посту президента еще на пять лет. 

Эрдоган об экономике, борьбе с терроризмом и сирийских беженцах

"Теперь, когда выборы закончились, мы направим все свое время и энергию на работу... Преодоление проблем, возникающих из-за инфляции, это один из наших приоритетов. Поскольку процентная ставка снизилась, инфляция также снизится. Мы будем идти уверенными шагами. Уверенность и стабильность очень важны. Мы усилим борьбу с терроризмом", - заявил Эрдоган, выступая перед собравшимися на площади перед президентским дворцом в Анкаре.

Во время выступления он также коснулся ситуации с сирийскими беженцами в стране.

"На сегодняшний день мы обеспечили добровольное возвращение почти 600 тысяч мигрантов в безопасные зоны на территории Сирии. С помощью нового проекта мы обеспечим возвращение еще одного миллиона человек в течение нескольких лет. Мы должны выполнить требование наших граждан по этому вопросу", - сказал Эрдоган.

По результатам обработки 99.85% бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов в Турции: 

  • Реджеп Тайип Эрдоган - 52,16%
  • Кемаль Кылычдароглу - 47,84% 

данные турецких информагентств Анадолу и АНКА.




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