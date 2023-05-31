Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одерживает победу во втором туре выборов с результатом более 52% голосов избирателей.
Эрдоган заявил о своей победе на выборах, выступая у своей резиденции в Стамбуле перед сторонниками.
Явка во втором туре выборов составила более 85% избирателей, чуть менее чем в первом туре две недели назад.
В первом туре Эрдоган также набрал наибольшее число голосов. Ему не хватило до победы всего полпроцента. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу тогда отстал от него на четыре процентных пункта.
Euronews ведет текстовую трансляцию онлайн, рассказывая о наиболее важных событиях и заявлениях кандидатов на главный пост в стране.
Euronews завершает текстовую онлайн-трансляцию подведения итогов второго тура выборов президента Турции. Его победителем был объявлен действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший более 52% голосов избирателей. Его соперника, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали лишь около 48% граждан страны. Таким образом, находящийся у власти уже 20 лет Эрдоган продлевает свое пребывание на посту президента еще на пять лет.
Эрдоган об экономике, борьбе с терроризмом и сирийских беженцах
Во время выступления он также коснулся ситуации с сирийскими беженцами в стране.
По результатам обработки 99.85% бюллетеней, поданных во втором туре президентских выборов в Турции:
- Реджеп Тайип Эрдоган - 52,16%
- Кемаль Кылычдароглу - 47,84%
данные турецких информагентств Анадолу и АНКА.