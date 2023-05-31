После подсчета более чем 99% голосов, поданных во втором туре выборов президента Турции, победителем объявлен действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Его результат - более 52%. Единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали свыше 47% избирателей.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одерживает победу во втором туре выборов с результатом более 52% голосов избирателей.

Эрдоган заявил о своей победе на выборах, выступая у своей резиденции в Стамбуле перед сторонниками.

"Я хотел бы поблагодарить наш народ за то, что он возложил на нас ответственность за управление страной на следующие пять лет. Мы будем достойны вашего доверия", - пообещал Эрдоган.

Явка во втором туре выборов составила более 85% избирателей, чуть менее чем в первом туре две недели назад.

В первом туре Эрдоган также набрал наибольшее число голосов. Ему не хватило до победы всего полпроцента. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу тогда отстал от него на четыре процентных пункта.

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