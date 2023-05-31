Также в доме полицейские обнаружили настоящее оружие и патроны к нему

Одессит из окна своей квартиры угрожал прохожим игрушечным оружием.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

Одесские инспекторы получили вызов, что на улице Базарной мужчина угрожает горожанам оружием. По указанному адресу патрульные обнаружили гражданина, который из окна своей квартиры направлял оружие на прохожих. На место происшествия также вызвали следователей и спецподразделение. Мужчина закрылся в квартире и не хотел открыть дверь.

Впоследствии, после разговора с правоохранителями, гражданин таки открыл дверь дома.

В комнатах инспекторы обнаружили плантации растений, вероятно, наркотического происхождения, а также уже расфасованный каннабис. И хотя в руках мужчины было игрушечное оружие, однако в доме полицейские обнаружили настоящее и патроны к нему.

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