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Трійця-2023: традиції, прикмети та найсуворіші заборони

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На Троицу в церквях проводят праздничные литургии, читают молитвы по умершим, молитвы о спасении

В этом году Троицу празднуют 4 июня. Ее считают одним из самых важных праздников после Пасхи. Другое название Троицы – Зеленая неделя, ведь в этот день украшают дома травами-оберегами.

Значение праздника Троицы

Праздник Троицы не имеет своей постоянной даты и зависит от даты празднования Воскресения Христова. Традиционно Троицу отмечают на 50 день после Пасхи, и это дало второе название празднику – Пятидесятница. Троица входит в число самых важных церковных праздников.

На Троицу в церквях проводят праздничные литургии, читают молитвы по умершим, молитвы о спасении.

Дома украшают зелеными травами и ветвями деревьев. С давних времен Троица символизирует расцвет природы и начало новой жизни.

Считается, что травы и зелень защитят жилище от нечисти и невзгод. А лекарственные растения, собранные в этот день, имеют особую силу для исцеления больных.

Что категорически нельзя делать на Троицу

  • Нельзя заниматься уборкой дома и работать – это считается большим грехом;
  • Нельзя стричься и заниматься косметическими процедурами;
  • Нельзя плести, вязать и вышивать;
  • Категорически нельзя заниматься работой на земле (копать, сажать растения, косить траву, обрезать или рубить деревья) – считается, что потревожить землю в день ее именин принесет беду и проблемы;
  • Нельзя купаться в реках и озерах – по древним поверьям, в этот день в водоемах бурлит нечистая сила, которая может забрать человека на дно;
  • На Троицу не празднуют свадьбы – это плохая примета. Но на Троицкие гуляния можно свататься;
  • Нельзя гулять в одиночку в лесу или полях – нечистые силы могут запутать дорогу путнику;
  • В праздничный день нельзя проявлять негатив, ругаться и сквернословить. Нельзя ссориться, высказывать претензии, провоцировать конфликты;
  • Нельзя завидовать и обижаться.

Приметы праздника Троицы

  • Если умыться росой на Троицу, можно продлить здоровье и сохранить красоту;
  • Травы, собранные на Троицу, имеют целебную силу. Их можно отварить и лечиться ими весь год;
  • Ветку березы, срезанную на Троицу, нужно поставить на подоконник как оберег от злых духов;
  • Незамужним девушкам нужно быть приветливыми со всеми, чтобы быстрее выйти замуж;
  • Нельзя купаться в этот день, иначе русалки могут утопить;
  • Если день выдался дождливый – будет много урожая и грибов;
  • Солнечная погода на Троицу – лето будет жарким и засушливым;
  • Радуга на Троицу – в доме будет счастье.

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