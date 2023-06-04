В этом году Троицу празднуют 4 июня. Ее считают одним из самых важных праздников после Пасхи. Другое название Троицы – Зеленая неделя, ведь в этот день украшают дома травами-оберегами.
Значение праздника Троицы
Праздник Троицы не имеет своей постоянной даты и зависит от даты празднования Воскресения Христова. Традиционно Троицу отмечают на 50 день после Пасхи, и это дало второе название празднику – Пятидесятница. Троица входит в число самых важных церковных праздников.
На Троицу в церквях проводят праздничные литургии, читают молитвы по умершим, молитвы о спасении.
Дома украшают зелеными травами и ветвями деревьев. С давних времен Троица символизирует расцвет природы и начало новой жизни.
Считается, что травы и зелень защитят жилище от нечисти и невзгод. А лекарственные растения, собранные в этот день, имеют особую силу для исцеления больных.
Что категорически нельзя делать на Троицу
- Нельзя заниматься уборкой дома и работать – это считается большим грехом;
- Нельзя стричься и заниматься косметическими процедурами;
- Нельзя плести, вязать и вышивать;
- Категорически нельзя заниматься работой на земле (копать, сажать растения, косить траву, обрезать или рубить деревья) – считается, что потревожить землю в день ее именин принесет беду и проблемы;
- Нельзя купаться в реках и озерах – по древним поверьям, в этот день в водоемах бурлит нечистая сила, которая может забрать человека на дно;
- На Троицу не празднуют свадьбы – это плохая примета. Но на Троицкие гуляния можно свататься;
- Нельзя гулять в одиночку в лесу или полях – нечистые силы могут запутать дорогу путнику;
- В праздничный день нельзя проявлять негатив, ругаться и сквернословить. Нельзя ссориться, высказывать претензии, провоцировать конфликты;
- Нельзя завидовать и обижаться.
Приметы праздника Троицы
- Если умыться росой на Троицу, можно продлить здоровье и сохранить красоту;
- Травы, собранные на Троицу, имеют целебную силу. Их можно отварить и лечиться ими весь год;
- Ветку березы, срезанную на Троицу, нужно поставить на подоконник как оберег от злых духов;
- Незамужним девушкам нужно быть приветливыми со всеми, чтобы быстрее выйти замуж;
- Нельзя купаться в этот день, иначе русалки могут утопить;
- Если день выдался дождливый – будет много урожая и грибов;
- Солнечная погода на Троицу – лето будет жарким и засушливым;
- Радуга на Троицу – в доме будет счастье.