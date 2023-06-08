Комиссия Министерства культуры и информационной политики, работавшая на территории Киево-Печерской Лавры, завершила проверки объектов. В использование государства возвращается 79 объектов.
Об этом сообщает глава министерства Александр Ткаченко, передает Delo.ua.
По его словам, 5 июня комиссия подписала с заповедником акт приема-передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры. Документ подтверждает переход в использование заповедника 79 объектов.
Ткаченко сообщил, что все проверенные объекты находятся в разных состояниях.
Министр подчеркнул, что теперь УПЦ МП должна в течение трех дней освободить, прекратить пользование и вернуть объекты заповеднику.
Напомним, после продолжительных перепалок, драк, блокировки лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в храме и других помещениях вблизи него.
Минкульт сразу обнародовал несколько фотоснимков, фиксирующих многочисленные повреждения помещений.