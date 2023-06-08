Главным тренером сборной Украины по футболу стал Сергей Ребров

В Киеве в Доме футбола 7 июня был представлен новый главный тренер национальной сборной Украины. Им стал Сергей Ребров. Большую часть карьеры он провел в киевском «Динамо», но начинал с донецкого «Шахтера». Также играл за английские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» и турецкий «Фенербахче».

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает Hromadske.

Контракт с Ребровым заключен до 30 июля 2026 года. Он будет готовить украинскую сборную уже к ближайшим матчам:

контрольного с Германией, который будет иметь статус благотворительного и состоится в Бремене 12 июня

и отборочных поединков Евро-2024 с командами Северной Македонии и Мальты, которые пройдут 16 и 19 июня в македонской столице Скопье и словацком городе Трнава соответственно.

«Сергей Ребров — один из ведущих гвардейцев и бомбардиров в истории сборной, зарекомендовавший себя с лучшей стороны и на тренерском поприще — как в Украине, так и за рубежом», — отметили в УАФ.

Что известно о Реброве?

Сергей Ребров родился в Донецкой области. Первые выступления начинал в донецком «Шахтере», но большую часть карьеры провел в киевском «Динамо». Играл на позиции нападающего, а ближе к окончанию карьеры футболиста — на позиции атакующего полузащитника.

В 2009 году завершил карьеру футболиста и стал тренером. С апреля 2014-го занимал должность и.о. главного тренера в «Динамо», а с мая 2014-го по май 2017 года — главного тренера этого же клуба.

Ребров стал вторым бомбардиром в истории чемпионатов Украины после Максима Шацких, а также первым игроком, забившим в чемпионате Украины сто голов. Он первым выиграл Кубок Украины в качестве игрока и тренера.

За национальную сборную Украины Ребров дебютировал 27 июня 1992 года в матче против сборной США. Всего сыграл за сборную 75 матчей и забил 15 голов.