Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Увійти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Корисні поради
[/aviable]
Контакти
РУС
/
УКР
Інформація до новини
Дата: Учора, 20:00
Сообщить о ошибке
0
Учора, 20:00
День пам'яті святителя Іннокентія Одеського в Спасо-Преображенському кафедральному соборі
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
У нас з'явився канал в
Telegram
, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Ключове слово:
Твитнуть
Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.
Повернутися
наш сайт
рекомендує:
В праздник Пасхи митрополит Агафангел совершил Пасхальное Богослужение в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе (фото)
В Спасо-Преображенском Соборе почтили память Преподобного Сергия Радонежского и Святителя Иннокентия
Рождественская Божественная Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Одессы
Божественная Литургия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Всенощное бдение в канун дня памяти святителя Иннокентия Одесского
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам
зареєструватися
або увійти на сайт під своїм ім'ям.
8-06-2023
Держдепартамент: США все ще не дійшли висновків про причини катастрофи на Каховській ГЕС
8-06-2023
Bloomberg: еліти не вірять у шанси Путіна виграти війну в Україні
8-06-2023
Чарівна музика, чарівне виконання – концерт Духового оркестру до дня П’ятидесятниці в Одеській кірсі
8-06-2023
Зони заморозки: план Зеленського почали переписувати! Корнійчук: вибух дамби за домовленістю...
8-06-2023
Главным тренером сборной Украины по футболу стал Сергей Ребров
7-06-2023
Зустріч з журналістами з нагоди професійного свята у Національному університеті «Одеська юридична академія»
7-06-2023
Літній ярмарок Одеської Кірхи завжди свято смаку оновлено
7-06-2023
День пам'яті святителя Іннокентія Одеського в Спасо-Преображенському кафедральному соборі
7-06-2023
У Білому домі підтвердили початок контрнаступу ЗСУ і назвали його головну ціль - WP
7-06-2023
Часу залишилося трохи: українці передупреждают про невигідну девальвацію гривні і зростання курсу долара
7-06-2023
Відродження "теорії Адама та Єви": кожні 6500 років Земля крениться на 90°, викликаючи пекельний катаклізм
7-06-2023
БОРТНИК: в мережі з'явилося ВІДЕО ПОДРИВА ГЕС! ХОТЕЛИ ПОМЕШАТИ НАСТУПЛЕННЯ!
7-06-2023
УКРАЇНА МОЖЕ РОЗБЛОКУВАТИ АМІАКОПРОВІД ТОЛЬЯТТІ-ОДЕСА ПРИ ОДНІЙ УМОВІ – REUTERS
Видео
Чарівна музика, чарівне виконання – концерт Духового оркестру до дня П’ятидесятниці в Одеській кірсі
Літній ярмарок Одеської Кірхи завжди свято смаку оновлено
Аладдін та Жасмін в Одеській Кирсі
Карина Кардаш Берлін «Серцем я лину» (автор Ю.Работін)
На радість дітям до Кірхи приїхала пожежна машина
Кто
online
Гостей: 37
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТВ програма "До слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2022 Використання матеріалів, дозволяється з умовою розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2022