В результате подрыва Каховской ГЭС Днепр ниже Запорожья перестанет быть судоходным на длительное время.

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Евгений Игнатенко, передает "Экономическая правда".

"Террористический акт РФ будет иметь катастрофические последствия для всего региона в целом и будущего восстановления судоходства в частности. ... Из-за резкого подтопления территорий разрушена и выведена из строя инфраструктура портов и терминалов, расположенных в области, много затонувших судов", - отметил он.

По словам Игнатенко, за Днепрогэсом река Днепр останется судоходной. Ниже - еще длительное время нет. После падения уровня воды суда там окажутся на мели.

Так, проблемы возникнут ниже непосредственно Каховского шлюза.

"Каховский шлюз был крайним днепровским шлюзом, который выпускал все суда в сторону открытого моря. Фактически нам перекрыли ворота для украинского экспорта", - сообщил Игнатенко.

Однако уже возникают проблемы и выше по течению.

"Уровень воды в Каховском водохранилище падает на 10 см каждый час. Допустимый уровень на нижнем бьефе Запорожского шлюза - 14 метров, сегодня на утро фиксировали 16 метров. Поэтому, при условии падения уровня ниже этой отметки мы не сможем проводить шлюзование в Запорожье", - заявил он.

Сейчас гражданские суда с Каховского водохранилища перебазируют в Запорожье, чтобы они не остались на мели.

"Администрация второй день активно работает с судовладельцами, чьи суда сейчас находятся в акватории Каховского водохранилища. Это около 50 судов. Наша задача - способствовать в обеспечении их беспрепятственной передислокации из мест базирования выше по Днепру через Запорожский шлюз", - отметил Игнатенко.

Напомним, что Днепр является основной артерией речного судоходства Украины.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего Каховское водохранилище начало быстро мелеть.

За последние сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр.

Убытки только водным ресурсом, по предварительным данным, составили уже 2 млрд грн. В "Укргидроэнерго" говорят, что на восстановление дамбы понадобится 5 лет.

Правительством уже выделено 1,5 млрд грн на строительство магистральных водопроводов на юге Украины. Благодаря этим водопроводам планируется обеспечить централизованное водоснабжение в те населенные пункты, в которых возникли проблемы с водоснабжением из-за подрыва Каховской ГЭС. 845 млн грн выделено Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях для обеспечения населения питьевой водой.