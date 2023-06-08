Российская элита устала от войны и хочет её прекращения, хотя и сомневается, что Путин остановит боевые действия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на семь источников, знакомых с ситуацией, передает Радио Свобода.
Наилучшим исходом для Кремля даже самые оптимистично настроенные источники агентства называют переговоры и заморозку конфликта к концу года, после которых Путин мог бы объявить пиррову победу России, удержав часть захваченной украинской территории.
Хотя никто из элит и не хочет противостоять президенту в связи с российским вторжением в Украину, оно поколебало абсолютную веру в его лидерство, заявили четыре собеседника агентства.
"Элита находится в тупике: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну", — сказал Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства, покинувший страну после вторжения.
Bloomberg описывает настроение многих представителей политической и деловой элит в России в отношении перспектив войны в Украине как "сгущающееся уныние", которое, как отмечает агентство, скорее всего, усилит перекладывание ответственности за неудачное вторжение с огромным потерям без каких-либо значительных успехов на поле боя.
Атаки беспилотников внутри России, в том числе в Москве, усиливают чувство незащищенности, а распространение боевых действий на Белгородскую область "бросило вызов имиджу" Путина как гаранта безопасности России, говорят собеседники Bloomberg.
В этой ситуации, отмечают они, даже те, кто поддерживает вторжение, разочаровались в перспективах России в войне, которая должна была завершиться в течение нескольких дней, а идёт уже полтора года.
Один из них депутат Госдумы Константин Затулин, который усомнился в достижении целей так называемой специальной военной операции.
Ранее журнал Politico сообщал, что переход военного конфликта в замороженную стадию рассматривают как один из возможных сценариев развития событий в администрации президента США Джо Байдена.
Украинские власти неоднократно говорили, что не примут никаких предложений, предусматривающих потерю территорий или замораживание конфликта.
В Кремле заявили, что Москва выступает против заморозки конфликта с Украиной и будет добиваться достижений цели войны в Украине "или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами".