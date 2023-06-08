Соединенные Штаты по-прежнему не обладают всей полнотой информации о том, что привело к разрушению плотины на Каховской ГЭС на юге Украины. Как передает Голос Америки, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента.

Выступая на ежедневном пресс-брифинге, Ведан Патель заявил, что Госдепартамент предоставит полную информацию, когда это станет возможным. Тем не менее, как отметил Патель, неоспоримым фактом является то, что около 16 тысяч жителей районов, прилегающих к Новой Каховке, столкнулись в результате катастрофы с опасностью стать жертвами наводнения, и еще около 20 тысяч человек нуждаются в переселении.

Кроме того, разрушение плотины и последовавшее за ним наводнение создало серьезные риски для безопасности Запорожской АЭС и поставило под угрозу водоснабжение юга Украины, включая Крым, отметил представитель Госдепартамента.

«Мы продолжаем поддерживать тесные контакты с украинскими властями по вопросам оказания помощи перемещенным гражданским лицам, а также продолжаем оценивать то, что произошло», - заявил Патель, подчеркнув, что в любом случае эта трагедия является прямым следствием российского вторжения в Украину.

Представитель Госдепартамента отказался комментировать публикации в прессе, в которых утверждается, что у Вашингтона есть разведданные, указывающие на причастность Москвы к подрыву плотины.

«Мы продолжаем поддерживать наших украинских партнеров в их усилиях по защите своей территориальной целостности, защиты своего суверенитета и защиты своего народа», - сказал Патель, добавив, что Вашингтон напрямую работает с Киевом для оказания всей необходимой помощи пострадавшему населению страны.

Ведант Патель прокомментировал предложение президента Турции создать международную комиссию по расследованию инцидента, сказав, что госсекретарь Энтони Блинкен в ближайшее время должен пообщаться со своим новым коллегой, вновь назначенным главой МИД Турции, не назвав конкретных сроков, в которые этот разговор должен состояться.