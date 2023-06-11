Интервью изданию "Аргументы и факты в Молдове" Гость редакции Свободное время - Александр Супрун

Досье: Александр Супрун родился 4 марта 1956 года в г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.). Живет в Запорожье. В 1981 году закончил Запорожский машиностроительный институт им. В.Я. Чубаря. В 1990 г. – вокальное отделение Запорожского государственного музыкального училища им. П. Майбороды. Президент Запорожского городского клуба АП Островок, глава оргкомитета 37-ми запорожских фестивалей, автор и исполнитель, преподаватель музыки, журналист, автор книги «Путешествие в страну двух «К», автор многих музыкальных альбомов, член жюри разных, в том числе международных фестивалей.

Некогда популярное движение авторской песни превращается в добрые воспоминания, которые будущие поколения будут воспринимать как легенду. Ну кто же поверит, что люди с гитарами и без интернета жили в палатках и пели песни у костра?!

Ну, а запорожский автор и исполнитель Александр Супрун будет рассказывать им, что в прошлом было много настоящего. Благо, сейчас у него пока еще есть благодарные слушатели и собеседники не только в родном Запорожье, но и в дружелюбном Кишиневе, а также во многих уголках бывшего СССР. Сегодня А. Супрун – гость «АиФ в Молдове»

Песни для интеллектуалов

Н.Л. - 50 лет назад вы первый раз вышли на сцену и до сих пор остались ей верны. Были соблазны заняться более прибыльным делом?

А.С. – Музыка стала заворачивать меня в штопор. Один из главных моментов – служба в ансамбле песни и пляски Черноморского флота, которая перевернула мою жизнь. Музыку в любом случае не оставил бы, но соблазны были,- например, была возможность уйти в бизнес. Музыка – это очень серьезное состояние души. Нашел в себе мужество остаться в любимом амплуа. Быть актером, музыкантом, руководителем массы проектов – непередаваемо интересно. С возрастом, когда набираешься опыта, от своей работы получаешь больше драйва, чем в юности, потому что видишь ответную солидарную реакцию людей на то, что предлагаешь. Все-таки это сложный жанр, который смело можно назвать интеллектуальной песней. Мне важно сопереживание, попадание в актуальность темы.

Н.Л. – Вы окончили технический вуз….

А.С. – В техническом вузе я тоже развивался, как музыкант и организатор. Во время учебы на факультете общественных профессий получил вторую специальность – хормейстера. Это был эксперимент вуза, который длился несколько лет. У меня хранится диплом под №5. После этого 20 лет руководил разными ансамблями.

Н.Л. – Студенчество само по себе интересный период….

А.С.- Так сложились звезды, что из нашего вуза вышло много творческих людей, ставших известными еще в СССР. Театр, в котором я играл в студенческие годы, стал стартом для известного на Украине проекта «95-й квартал». И нынешний президент Украины имеет прямое отношение к театру, который создавался в нашем институте.

По отработанной технологии

Н.Л. – Вы говорили, что сами не пишете стихи. А пробовали?

А.С. – Попытки были, но, полагаю, когда в одном человеке собрано слишком много профессиональных качеств – это сложно. Между бардами и амплуа, выбранным мною, очень большая разница. Актер и музыкант пишет музыку на состоявшиеся стихи.

Н.Л. – Как назвать формат, в котором вы работаете?

А.С. – Думаю, театр одного поющего актера, хотя в сценарий можно иногда включать кого-то из единомышленников. Я – не первопроходец в этом жанре. Людей, работающих в подобном стиле, не так много, и все, что делается, можно назвать смелым экспериментом.

Н.Л. – Как подбираете стихи для своих песен – душой, разумом?

А.С. – Да, но также знанием и чтением. У меня колоссальный архив, где нахожу поэтические зерна, из которых потом выращиваю музыкальные произведения. Мне принадлежит авторство трех музыкальных спектаклей, в которых пытаюсь сконцентрировать самое лучшее из того, что удалось прочесть. Акцентирую внимание на актуальном, но есть стихи, которые не стареют.

Н.Л. – Сколько времени необходимо, чтобы хорошие стихи превратились в душевное музыкальное произведение?

А.С. – У меня есть отработанная технология, согласно которой на создание одного произведения уходит не менее месяца. Самое сложное и интересное – работа над деталями. Необходимо расставить доминантные точки, ведь любое действие продвигается от простого к сложному.