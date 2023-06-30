Часть вторая.

Упадок фестивального движения

Н.Л. – Когда-то фестивальное движение авторской песни было очень популярным. Что сейчас?

А.С. – Оно постоянно приходит в упадок. Во-первых, время не очень мирное, по крайней мере в Украине. Во-вторых, наш зритель и слушатель, участник всех фестивальных событий, немного постарел. Конечно, есть приток молодых сил. Таланты рождались всегда, во все времена было 7% беспокойных и немного, в хорошем смысле, чокнутых людей, которые занимались искусством и культурой. Этот процент сохранился, но, может, молодые люди по-иному реализуют свой творческий резерв.

Н.Л. – И общаются посредством интернета…

А.С. – Онлайн, по моим личным впечатлениям, это как заочный обед – я не принимаю такую формулу общения. Живые встречи незаменимы.

Человека с гитарой, извлекающего волшебные звуки, воспринимают как пришельца с другой планеты

Н.Л. – Может, молодых людей надо как-то привлекать к фестивальному движению?

А.С. – Может, и надо. Но кто этим будет заниматься? Почему я или кто-то другой должен тратить личное время и деньги, чтобы готовить для государства достойных людей? Система фестивального движения заточена так, что никто не хочет брать на себя ответственность за дальнейший ход событий. Нужны вложения, может, даже не столь материальные, сколько организационные. Возможно, нужна программа, прописанная на национальном уровне, и это касается всех стран, где проходят фестивали авторской песни. Правда, есть еще такой момент: когда государство куда-то вмешивается, оно может все развалить.

Ценность таких фестивалей в том, что они являются саморегулируемой системой. Но многое зависит от отношения властей к этим процессам. Если говорить об украинских реалиях последнего десятилетия, то мы наблюдаем переформатирование людей, настроений. Это своего рода ломка. Что будет, покажет время.

Пришелец с гитарой

Н.Л. – На ваших концертах редко бывают случайные люди….

А.С. – Дело идет к сужению ареала публики. Люди знают, куда они идут, предполагают, каким будет формат встречи. У меня – очень редкий зритель, способный сопереживать, анализировать, сочувствовать. Это люди, знакомые с поэзией и азами музыки.

Н.Л. – И среди зрителей все меньше молодых людей…

А.С. – Молодежь оторвана от корней, то, что предлагают ей музыкальные СМИ, крайне низкого качества. Человека с гитарой, извлекающего волшебные звуки, воспринимают, как пришельца с другой планеты. В годы моей юности каждый третий молодой человек держал в руках гитару и играл хотя бы три аккорда. Тогда не было социальных сетей, играющие ребята завоевывали популярность вживую.

Н.Л. – Любой человек, который держит в руках гитару, может считать себя частью бардовского движения?

А.С, - Это формат постоянства общения. Люди встречались на фестивалях десятилетиями ради общения. Это было самым ценным. Человек – существо многоликое и в разных ситуациях может проявить себя по-разному. Мы изменчивы и восприимчивы к изменению этого мира. На самом деле, бардовская тусовка очень консервативна.

Островок спасения

Н.Л. – Вы стали автором проекта «Запорожский Островок» ….

А.С. – Он стал в какой-то мере смыслом жизни. Занимаюсь этим проектом профессионально, стараюсь его развить и все делаю сам.

Н.Л. – Что он в себе несет?

А.С. – Каждый месяц провожу два творческих вечера в нашем клубе. Это разные программы – концерты и вечера памяти. К примеру, Окуджавы, Визбора, Высоцкого. Сейчас, когда на Украине сложное положение и большинство людей находится в депрессии, протягиваю им руку помощи, говорю, что жизнь продолжается и предлагаю с позитивом поговорить о любви и дружбе, самых главных нюансах нашей жизни. Значительная часть людей, которые приходили в наш клуб, по понятным причинам уехали. На их место пришли другие, которые никоим образом не завязаны на бардовской классике.

Н.Л.- Где можно найти запись концертов?

А.С. В основном, это YouTube. Что-то есть и на моей страничке в Фейсбуке.

Линия родства

Н.Л. – Когда вы впервые приехали в Молдову?

А.С. – Это было в 90-х годах, когда по приглашению доброго друга Лилии Минаевой я приехал на фестиваль авторской песни «Пятихатка», который организовывал энтузиаст Сергей Чебан и познакомился с чудесными людьми. Атмосфера праздника была прекрасной.

Н.Л. – Недавнее выступление в кафе-клубе Coffeemolka чем запомнится?

А.С. – В Кишиневе я встречаю родственные души, эта линия родства и понимания только усиливается.

Н.Л. Вам нравится Молдова?

А.С. – Я объездил много стран, меня сложно чем-то удивить. Но то, что я успел увидеть, мне понравилось. Есть свой колорит, своя уникальность и энергетика, которых нет в других местах.

Н.Л.- В какие времена года вы хотели бы приехать в нашу страну?

А.С. – Мне много рассказывали про День вина, который красочно проходит в начале октября. Хотелось бы посмотреть на это действо.

Н.Л. – Что для вас самое ценное?

А.С. – Общение и время. У нас одна жизнь. Все важное нужно сделать вовремя.