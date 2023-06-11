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Сьогодні, 14:00

Ринок іспанської нерухомості наказав довго жити

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Предшествовавший рост цен оказался в несоответствии с фактическим падением доходов граждан и иностранных покупателей. Кроме того, рост ставки ЕЦБ ужесточил условия ипотеки. В результате по  данным Генерального совета нотариального бюро, продажи жилья по итогам апреля упали на 20,7% в годовом исчислении во всех автономных сообществах. Сильнее всего спрос просел в Ла-Риохе (-33,6%), на Канарских островах (-29%) и в Мадриде (-28,9%). В апреле сократилось количество сделок как квартир, так и частных домов. В частности, продажи квартир снизились на 20,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 38 269 единиц, а продажи частных домов уменьшились на 22,3% и достигли 11 370 единиц.

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