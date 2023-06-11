Спорт на ТБ: що подивитися у вихідні

В ближайший уик-энд болельщиков ждут финалы Лиги чемпионов и Кубка Стэнли

В ближайшие выходные болельщиков ждет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА - главного еврокубка, который на сей раз оспорят английский “Манчестер Сити” и итальянский “Интер” из Милана.

Кроме того, болельщиков ждут четвертые матчи финальных серий североамериканских Национальной хоккейной лиги и Национальной баскетбольной ассоциации, считающихся самыми престижными клубами лигами в мире.

Vesti.ua традиционно подготовили полную афишу спортивного уик-энда - гид по телетрансляциям.

Футбол

10.06

17:00 “Ингулец” - ЛНЗ, чемпионат Украины, плей-офф УПЛ, 1-й матч, Setanta Sports

22:00 “Манчестер Сити” - “Интер”. Лига чемпионов, финал, Megogo Футбол 1

11.06

15:30 Чемпионат Нидерландов, плей-офф за место в Лиге конференций, Setanta Sports +

18:00 Чемпионат Австрии, плей-офф за место в Бундеслиге, Sport 1

22:00 Чемпионат Испании, плей-офф Ла Лиги, 1-й матч, Megogo Футбол 1

Баскетбол

09.06

22:00 “Барселона” - “Малага”, чемпионат Испании, 1/2 финала, 2-й матч, Sport 1

10.06

03:30 “Майами Хит” - “Денвер Наггетс”, NBA, финал, 4-й матч, Setanta Sports

19:30 “Ховентут” - “Реал”, чемпионат Испании, ½ финала, 2-й матч, Sport 1

Гандбол

11.06

16:30 “Геппинген” - “Киль”, чемпионат Германии, Sport 2/XSport

16:30 “Вецлар” - “Магдебург”, чемпионат Германии, XSport +

Хоккей

11.06

03:00 “Флорида Пантерс” - “Вегас Голден Найтс” NHL, финал, 4-й матч, Setanta Sports +

Легкая атлетика

09.06

22:00 Бриллиантовая лига IAAF, Этап 4, Париж, Франция, Setanta Sports +

Смешанные единоборства

11.06

06:00 Аманда Нунис - Ирене Альдана, UFC 289 в Ванкувере, Канада, Setanta Sports +