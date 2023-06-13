На 87-м году жизни умер Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии. По данным прессы, он скончался в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где он уже некоторое время лечился от рака крови, передает Би-Би-Си.

У Берлускони был хронический миеломоноцитарный лейкоз - редкое онкологическое заболевание. В 2020 году Берлускони переболел ковидом, и после этого у него неоднократно возникали проблемы со здоровьем.

Гвидо Крозетто, министр обороны Италии, заявил, что бывший премьер-министр Италии оставляет после себя "огромную пустоту". "Эпоха закончилась, эпоха закрывается, - написал Крозетто в своем твиттере. - Я очень любил его. Прощай, Сильвио".

Бывший премьер-министр и лидер политической партии "Италия Вива" ("Живая Италия") Маттео Ренци также отдал дань уважения Берлускони.

В своем твиттере он написал: "Многие любили его, многие ненавидели: сегодня все должны признать, что его влияние на политическую, а также экономическую, спортивную и телевизионную жизнь было беспрецедентным. Сегодня Италия скорбит вместе с его семьей, его близкими, его компаниями, его партией".

В апреле политик был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с хронической лейкемией.

"Либо восхищение, либо презрение"

В 2020 году Берлускони пробыл в больнице 11 дней из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, которым он заразился во время отпуска на Сардинии. Тогда он назвал госпитализацию "возможно, самым тяжелым испытанием в жизни".





Сильвио Берлускони - медиамагнат, один из богатейших людей Италии и долгожитель итальянской политики, дольше всех в стране проработавший на посту премьер-министра.

Политическую и бизнес-карьеру Берлускони сопровождали многочисленные скандалы, а его высказывания нередко становились объектом резкой критики. Как пишут итальянские СМИ, противоречивая фигура политика вызывает у итальянцев либо восхищение, либо презрение.

Впервые Берлускони стал главой правительства Италии в 1994 году - всего через два месяца после основания партии "Вперед, Италия". Сейчас партия является членом правящей коалиции, а сам Берлускони с сентября прошлого года заседал в Сенате XIX созыва.

Бывший четырехкратный премьер-министр многократно выступал в суде на протяжении многих лет и однажды заявил, что за два десятилетия он принял участие в 2500 судебных заседаниях в 106 процессах.

Обвинения против него включали растрату, налоговое мошенничество и предоставление ложной отчетности, а также попытку подкупа судьи.

Он часто обвинял прокуроров в политической вендетте против него, отвергая обвинения в свой адрес.

Хотя его неоднократно оправдывали или отменяли обвинительные приговоры, в 2013 году он был осужден за налоговое мошенничество, что лишило его права занимать политические должности в течение нескольких лет.

Суд также обязал его выполнять общественные работы в католическом доме престарелых в Милане.

Отношения с Россией и Путиным

Берлускони считался одним из самых последовательных сторонников укрепления связей Европы с Россией.

Берлускони и Путин (фото 2010 года)

В 2003 году он заявил, что Россия должна стать членом ЕС. Позже он признал, что это "слишком далекая мечта", но заявил, что рано или поздно это случится.

Незадолго до смерти бывший президент Италии в статье для итальянского издания Giornale написал, что пытался объединить Россию и страны Запада, однако часть лидеров Европы не позволили ему этого сделать.

"Все еще сожалею, что мои попытки привести Россию в лагерь Запада бойкотировали некоторые европейские лидеры. Если бы нам удалось это сделать, европейский сценарий сегодня был бы совсем другим", - написал Берлускони. Рассуждая о ситуации в Украине, он предположил, что обстановка в Европе была бы иной, если бы его план в отношении России был реализован.

Спустя почти три месяца после вторжения России в Украину Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять требования по урегулированию конфликта, выдвинутые Москвой. Попав под огонь критики, Берлускони впоследствии отказался от своих слов и призвал стороны к миру.

Берлускони считался другом Владимира Путина, они не раз встречались, в том числе и в неформальной обстановке. В 2015 году Берлускони приезжал к Путину в аннексированный Крым.

В октябре прошлого года в Италии разгорелся скандал из-за аудиозаписи выступления Берлускони. Судя по публикации газеты La Presse, он рассказал однопартийцам, что обменивался с президентом Путиным подарками в виде ящика водки и бутылок вина, а также "приятными письмами".

Политическая карьера Берлускони