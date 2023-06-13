В Украине появилась обязательная реструктуризации потребительских кредитов для граждан с территорий, на которых велись активные боевые действия против российских оккупантов. Соответствующий законопроект №9051 об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения был принят Верховной Радой, передает Фокус.

Как объяснил глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев, законопроект решит проблему начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по кредитам потребителей, которые проживают или проживали в населенных пунктах, где ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, которые находятся во временной оккупации.

Закон, в частности, предлагает в период действия военного и в 30-дневный срок после его отмены ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по кредитам, которые не обеспечены залогом.

Кто может воспользоваться реструктуризацией

Потребитель должен отвечать хотя бы одному из критериев:

государственная и социальная материальная помощь или пенсионное обеспечение, благотворительная помощь — единственный источник дохода потребителя и членов его семьи;

потребитель — отец или мать в многодетной семье и получают субсидию на оплату коммунальных услуг;

потребитель или член семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и начисленный за три месяца средний ежемесячный доход не превышает размера двух минимальных заработных плат (13 400 грн).

Как банки решают вопросы с кредитами

Как правило, банки используют два варианта: подают на должника в суд или продают долг внешним коллекторам:

если задолженность забирают себе коллекторы, то банк в среднем получает только 10% от суммы задолженности;

если же дело рассматривает суд, тогда у банка появляется возможность получить всю сумму кредита и возвратить свои расходы на судебный процесс.

Какие кредиты доступны физлицам в 2023 году

В НБУ сообщали, что в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов, а общая их сумма составила 1,96 млрд грн. Если сравнивать с 2021 годом, новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Но если в первые месяцы войны банки вообще почти массово прекратили выдавать кредиты физлицам из-за отсутствия спроса, то со второго полугодия 2022 года и дальше ситуация на рынке кредитов для потребителей начала улучшаться.

Напомним, глава "Ощадбанка" Сергей Наумов в интервью Фокусу 27 февраля 2023 года рассказал, есть ли доверие к банкам в Украине, насколько надежна банковская система Украины и как изменился объем неработающих кредитов из-за вторжения России.